Konya'nın ekonomik dönüşümü: üretim, güneş enerjisi ve su yönetimi öncelikleri

raporun ana hatları:

Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından yayımlanan 2025 Yılı Konya Ekonomi Raporu, şehrin ekonomik yapısını nüfus, eğitim, sanayi, tarım, dış ticaret, enerji, turizm ve ulaştırma göstergeleri üzerinden Türkiye karşılaştırmalarıyla değerlendirdi. KTO Başkanı Selçuk Öztürk raporun, Konya'nın güçlü yönlerini, karşılaşabileceği riskleri ve gelecek döneme ilişkin öncelikleri ortaya koyan kapsamlı bir yol haritası olduğunu vurguladı.

konya'nın güçlü yapısı ve hedefleri:

Öztürk, küresel belirsizlikler ve ekonomik kırılganlıkların etkisine dikkat çekerek, Türkiye ve Konya'nın dayanıklılık göstergelerini değerlendirdi. 'Hedefimiz, Konya’nın üretim gücünü daha yüksek teknoloji, daha yüksek verimlilik, daha yüksek katma değer ve daha güçlü markalarla geleceğe taşımaktır' sözleri raporun yönünü özetliyor. Raporda özellikle dijital teknolojiler, yapay zekâ, verimlilik artışı ve yüksek katma değerli üretime odaklanmanın rekabet gücünü belirleyeceği kaydedildi.

santayi, istihdam ve eğitim göstergeleri:

Konya'da 12 organize sanayi bölgesi ve 150 sanayi sitesi bulunuyor; bu alanlarda 28 bin 529 faal iş yerinde yaklaşık 228 bin kişi çalışıyor. Öne çıkan sektörler arasında otomotiv yan sanayi, makine, tarım makineleri, plastik, mobilya, metal, döküm, gıda, inşaat malzemeleri ve ambalaj var. Eğitim altyapısında ise 2 bin 13 okulda 424 bin 518 öğrenci ve 33 bin 182 öğretmen ile mesleki eğitimin öğrenci sayısı 70 bin 741 düzeyinde. Yükseköğretimde Konya, 67 bin 848 lisans öğrencisi ile lisans öğrenci sayısında Türkiye'de dördüncü sırada yer aldı.

dış ticaret, tarım ve enerji verileri:

Konya'nın dış ticaret hacmi 2018'de 2,6 milyar dolar iken 2025'te yaklaşık 5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Şehir 3,36 milyar dolar ihracat ve 1,62 milyar dolar ithalat ile 1,74 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi ve 209 ülkeye ihracat yaptı. İmalat sanayinin ihracattaki payı %96,8 olarak kaydedildi. Tarımda, Konya 2025'te 371 bin 463 ton sertifikalı tohum üretti; bu, Türkiye toplamının %27,5