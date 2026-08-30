Samandağ’da atık su yönetiminde dönüşüm: modern arıtma ve geniş altyapı

Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından yürütülen Tekebaşı Grubu Kanalizasyon Şebekesi Projesi kapsamında Samandağ ilçesinin Sutaşı, Çöğürlü, Yeşilköy, Tekebaşı ve Meydan mahallelerinde kapsamlı altyapı çalışmaları devam ediyor.

proje kapsamı:

Projede toplam 82 kilometrelik kanalizasyon şebekesi, 5 kilometrelik atık su terfi hattı ve 5 atık su terfi merkezi inşa edilmesi planlanıyor. Bu altyapı yatırımıyla bölgenin atık su toplama ve iletim altyapısı güçlendirilecek, sağlıklı bir kanalizasyon sistemi kurulması hedefleniyor.

işlerin ilerleyişi ve hedeflenen arıtma:

Sahada şu ana kadar 68 bin 75 metre kanalizasyon şebekesi döşendi ve 4 bin 350 parsel bacası imalatı tamamlandı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından devreye alınması planlanan, günlük 11 bin metreküp kapasiteli Atık Su Arıtma Tesisi ile bölgedeki atık sular modern yöntemlerle arıtılacak ve çevresel koruma güçlendirilecek.

Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kanalizasyon altyapısının daha sağlıklı ve güvenli hale getirilmesi amacıyla çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdüğünü belirtti. Projenin tamamlanmasıyla hem hizmet kalitesinin artması hem de çevre ve halk sağlığı açısından önemli kazanımlar elde edilmesi amaçlanıyor.

SAMANDAĞ’DA SÜRDÜRÜLEN TEKEBAŞI GRUBU KANALİZASYON ŞEBEKESİ PROJESİ KAPSAMINDA KANALİZASYON HATLARI VE PARSEL BACALARININ İMALAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.