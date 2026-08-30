Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,9042 -0,56%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Samandağ’da atık su yönetiminde dönüşüm: modern arıtma ve geniş altyapı

HATSU'nun Tekebaşı projesiyle Samandağ’ın beş mahallesinde 82 km kanalizasyon, 5 terfi merkezi ve günlük 11 bin m³ arıtma hedefleniyor.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 16:06

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Samandağ’da atık su yönetiminde dönüşüm: modern arıtma ve geniş altyapı

Samandağ’da atık su yönetiminde dönüşüm: modern arıtma ve geniş altyapı

Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından yürütülen Tekebaşı Grubu Kanalizasyon Şebekesi Projesi kapsamında Samandağ ilçesinin Sutaşı, Çöğürlü, Yeşilköy, Tekebaşı ve Meydan mahallelerinde kapsamlı altyapı çalışmaları devam ediyor.

proje kapsamı:

Projede toplam 82 kilometrelik kanalizasyon şebekesi, 5 kilometrelik atık su terfi hattı ve 5 atık su terfi merkezi inşa edilmesi planlanıyor. Bu altyapı yatırımıyla bölgenin atık su toplama ve iletim altyapısı güçlendirilecek, sağlıklı bir kanalizasyon sistemi kurulması hedefleniyor.

işlerin ilerleyişi ve hedeflenen arıtma:

Sahada şu ana kadar 68 bin 75 metre kanalizasyon şebekesi döşendi ve 4 bin 350 parsel bacası imalatı tamamlandı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından devreye alınması planlanan, günlük 11 bin metreküp kapasiteli Atık Su Arıtma Tesisi ile bölgedeki atık sular modern yöntemlerle arıtılacak ve çevresel koruma güçlendirilecek.

Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kanalizasyon altyapısının daha sağlıklı ve güvenli hale getirilmesi amacıyla çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdüğünü belirtti. Projenin tamamlanmasıyla hem hizmet kalitesinin artması hem de çevre ve halk sağlığı açısından önemli kazanımlar elde edilmesi amaçlanıyor.

SAMANDAĞ’DA SÜRDÜRÜLEN TEKEBAŞI GRUBU KANALİZASYON ŞEBEKESİ PROJESİ KAPSAMINDA KANALİZASYON...

SAMANDAĞ’DA SÜRDÜRÜLEN TEKEBAŞI GRUBU KANALİZASYON ŞEBEKESİ PROJESİ KAPSAMINDA KANALİZASYON HATLARI VE PARSEL BACALARININ İMALAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kandıra'da tarımsal merkez üreticilere TMO satışına doğrudan erişim sağlıyor
images

Konya'nın ekonomik dönüşümü: üretim, güneş enerjisi ve su yönetimi öncelikleri
images

Adana, model fabrika ağı çalıştayına uluslararası ev sahipliği yapacak
images

Kooperatiften üreticiye güven: KARADENİZBİRLİK 2026 ayçiçeği alımlarında 122 mil...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Artvin'de Sahara Geçidi doluyla beyaza büründü, tırlar yolda kaldı

Kuşakları buluşturan zafer koşusu Manisa'da coşkuyla tamamlandı

İtfaiye müdahale etti: Eski Sanayi Sitesi'ndeki kapalı cila boya atölyesinde yangın

Sauna bölümünde çıkan yangın iki kişinin ölümüne yol açtı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor