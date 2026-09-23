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Koparak yola düşen kablolar ihbar sayesinde felakete dönüşmedi

Bartın'da fırtına sırasında Aladağ Mahallesi'nde kopan enerji kablolarından çıkan yangın, vatandaşların ihbarı ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle engellendi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Koparak yola düşen kablolar ihbar sayesinde felakete dönüşmedi

Bartın'da enerji nakil hatlarında kopma ve yangın

Bartın'da 2 gündür etkili olan sağanak ve fırtına sırasında Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi üzerinde bulunan enerji nakil kablolarında önce kıvılcımlar oluştu, ardından alevler yükseldi. Yanan kabloların koparak yola düşmesi çevrede tehlike yarattı ve kısa sürede olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahale:

Yangını ve kıvılcımları fark eden vatandaşların erken ihbarı üzerine polis, itfaiye ve teknik ekipler alarma geçti. Olay yerine ulaşan polis ekipleri hemen geniş güvenlik tedbirleri alırken, canlı akım nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapatıldı. Daha sonra trafiğe kontrollü geçiş verildi.

İtfaiye ekipleri, yanan kabloların yol, kaldırım ve suyla temasını keserek aleve müdahale etti. Güvenlik önlemlerinin alınması, yangının daha geniş bir alana sıçramasını engelledi.

Teknik çalışmalar ve risk yönetimi:

Bölgedeki elektrikler, teknik ekiplerin çalışmaları için kesildi ve kopan kabloların yerine yenilerini çekmek üzere onarım çalışmaları başlatıldı. Ekipler, hasarın tespiti ve gereken güvenlik önlemlerinin sürdürülmesi için alanda çalışmayı sürdürüyor.

Vatandaşların zamanında bildirimde bulunması ile ekiplerin koordineli müdahalesi, olayın daha büyük bir faciaya dönüşmesini önledi. Yetkililer çalışmaların devam ettiğini ve gerekli ikazlara uyulması gerektiğini belirtti.

Fırtına ve yağmurda kopan elektrik telleri ekipleri seferber etti

Fırtına ve yağmurda kopan elektrik telleri ekipleri seferber etti

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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