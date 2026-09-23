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İnebolu Deresökü'de rüzgâr müdahaleyi kısıtladı, 11 ev kül oldu, soğutma çalışmaları sürüyor

Vali Meftun Dallı, İnebolu'nun Deresökü köyünde çıkan yangının kontrol altına alındığını, 11 evin yandığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İnebolu Deresökü'de rüzgâr müdahaleyi kısıtladı, 11 ev kül oldu, soğutma çalışmaları sürüyor

İlçe yetkililerinin açıklaması:

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İnebolu ilçesi Deresökü köyünde sabah saatlerinde çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Vali Dallı, ekiplerin olay yerine intikal ederek müdahalede bulunduğunu ve şu an soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Müdahale ve yangının seyri:

Vali Dallı, yangının saat 05.00 civarında bir sobadan çıktığının değerlendirildiğini, 05.15'te itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri, AFAD ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli ekiplerin bölgeye ulaştığını söyledi. Dallı, evlerin birbirine çok yakın olması ve yaklaşık 90 kilometre hızla esen rüzgârın coğrafyanın etkisiyle müdahale imkânlarını kısıtladığını vurguladı.

Yetkililer, köyün yaklaşık 20 hane olduğunu ve yangında toplam 11 evin yandığını açıkladı. Vali, en büyük tesellinin ise can kaybı ve hayvan telefatı olmaması olduğunu söyledi.

Yardım, barınma ve hasar tespiti:

Dallı, mağdur vatandaşların yaralarının sarılacağını ve ihtiyaçların hızla karşılanacağını ifade etti. Kızılay tarafından sıcak yemek ikramı yapıldığını, İnebolu ilçe merkezinde barınma hazırlıklarının sürdüğünü ve Kaymakamlık ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yardım sürecini koordine ettiğini belirtti.

Köyde sürekli kalan 3 vatandaşın bulunduğu ve bunların 7 hayvanının olduğu, hayvanların kışı rahat geçirebilmesi için köydeki boş evlerden yararlanılacağı veya gerekirse Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayvan çadırı kurulacağı açıklandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hasar tespit çalışmalarını yürütecek. AFAD İl Müdürlüğü bölgeyi "genel hayata müessir afet" kapsamında değerlendirip yer tespiti yapacak; Vali Dallı, uygun görülmesi halinde vatandaşların evlerinin önümüzdeki yıl içinde yapılacağını söyledi.

Vali Dallı ayrıca, "Yangın şu anda kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın söndürülmüş durumda" diyerek müdahale eden ekiplere teşekkür etti ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

KASTAMONU VALİSİ MEFTUN DALLI, İNEBOLU İLÇESİ ÇOK SAYIDA EVİN YANDIĞI DERESÖKÜ KÖYÜNDE...

KASTAMONU VALİSİ MEFTUN DALLI, İNEBOLU İLÇESİ ÇOK SAYIDA EVİN YANDIĞI DERESÖKÜ KÖYÜNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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