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Yaşlılarda enfeksiyonlar sessiz seyredebilir, küçük değişikliklere dikkat

Sepsis ve sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlarda erken tanı hayat kurtarıyor; yaşlılarda ateş yoksa ani dalgınlık, iştahsızlık ya da düşme uyarıcıdır.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Yaşlılarda enfeksiyonlar sessiz seyredebilir, küçük değişikliklere dikkat

Toplantının odağı ve katılımcılar:

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) ile Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği iş birliğiyle düzenlenen 'Yaşlı Hastada Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar ve Sepsis' toplantısında sepsis, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesi, antibiyotiklerin doğru kullanımı ve aşılama gibi başlıklar ele alındı. İki gün süren program farklı disiplinlerden sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Yaşlılarda atipik sunumlar:

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, yaşlılarda enfeksiyonların her zaman klasik belirtilerle ortaya çıkmayabileceğini vurguladı. Kılıç, 'Yaşlı bir hastada ateş veya ağrı gibi klasik belirtiler olmayabilir. Ani dalgınlık, iştahsızlık, halsizlik, düşme veya genel durumdaki hızlı değişiklikler de enfeksiyonun habercisi olabilir' dedi. Bu nedenle küçük görülen değişikliklerin bile dikkatle değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Sepsiste erken müdahale ve tedavi planlaması:

Toplantıda sepsiste zamanlamanın kritik olduğu üzerinde duruldu. Prof. Dr. Ulu Kılıç, 'Sepsiste zaman çok önemli. Enfeksiyonun erken fark edilmesi ve uygun tedavinin gecikmeden başlanması hastanın yaşamını kurtarabilir' diye konuştu. Yaşlı hastaların tedavi planlamasında mevcut hastalıklar, kullanılan ilaçlar ve beslenme durumu gibi faktörlerin bir arada değerlendirilmesinin gerekliliği vurgulandı.

Sunumlarda ayrıca antibiyotiklerin doğru ve seçici kullanımı ile direnç gelişiminin önlenmesinin önemi anlatıldı. Hastane ortamında enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması, uygun izolasyon politikaları ve ekip çalışmasının etkisi üzerinde örnekler paylaşıldı.

Korunma stratejileri ve uygulamalı gösterimler:

Korunmanın tedavi kadar önemli olduğu mesajı toplantının ana temalarından biriydi. Özellikle yaşlı bireylerde aşılama, el hijyeni, yeterli ve dengeli beslenme ile kronik hastalıkların kontrol altında tutulmasının enfeksiyon riskini azaltmada etkili olduğu vurgulandı. Toplantı kapsamında Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Simülasyon Merkezi'nde bulunan Sanal Hasta Simülatörü ile sepsis senaryosu uygulamalı olarak gösterildi; bu uygulama erken tanı ve müdahale süreçlerinin eğitiminde örnek teşkil etti.

Program, katılımcıların bilgi ve deneyim paylaşımıyla sona erdi; özellikle yaşlı hastalarda enfeksiyonları zamanında fark etme ile multidisipliner yaklaşımların önemi öne çıktı.

TÜRKİYE ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ (EKMUD) TARAFINDAN TÜRK...

TÜRKİYE ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ (EKMUD) TARAFINDAN TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI VE KONTROLÜ DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN "YAŞLI HASTADA SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR VE SEPSİS" TOPLANTISI’NDA KONUŞAN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. AYŞEGÜL ULU KILIÇ, "YAŞLILARDA ENFEKSİYONLAR HER ZAMAN KLASİK BELİRTİLERLE ORTAYA ÇIKMAYABİLİR" DEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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