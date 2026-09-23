Diyarbakır'da jandarma koordinesinde yürütülen operasyonda 86 hükümlü yakalandı

operasyonun kapsamı:

Diyarbakır'da suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik olarak Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarıyla ortak operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda çeşitli ilçelerde aranan şahısların tespit edilip yakalanması hedeflendi.

Operasyonlarda arananlar arasında; kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet vermek suçlarından yakalananlar da yer aldı.

ceza dağılımı:

Yakalananların kesinleşmiş mahkûmiyet süreleri şu şekilde kaydedildi: 10-20 yıl arası 4 kişi, 5-10 yıl arası 26 kişi, 2-5 yıl arası 41 kişi ve 2 yıl altı 15 kişi olmak üzere toplam 86 hükümlü yakalandı.

Yakalanan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Jandarma ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla yürütülen operasyonların, il genelinde adli takibi süren dosyalarda aranan kişilerin yakalanmasına katkı sağladığı bildirildi.

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 86 KİŞİ YAKALANDI.