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Atatürk Kent Ormanı'nda bulunan beden şubat ayından beri kayıplardan birine işaret ediyor

Bursa Atatürk Kent Ormanı'nda bulunan ceset, şubat ayından beri kayıp üç kişiden birine ait olabileceği düşünülüyor; aileler DNA için çağrıldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Atatürk Kent Ormanı'nda bulunan beden şubat ayından beri kayıplardan birine işaret ediyor

Atatürk Kent Ormanı'nda ceset bulundu:

Bursa'da Atatürk Kent Ormanı'nda arama kurtarma ekipleri tarafından bir erkek şahsa ait olduğu değerlendirilen cansız beden bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, arama çalışmalarını yürüten AFAD, ANDA ve NAK ekiplerinden gelen bildirimin ardından bölgeyi güvenlik çemberine aldı. İlk değerlendirmelere göre bulunan bedenin bölgede uzun süre bulunduğu düşünülüyor.

uzuvlar ve ilk bulgular:

Olay yerindeki incelemelerde cesedin bazı bölümlerinin eksik olduğu tespit edildi. Yapılan ön değerlendirmede, kayıp uzuvların olay yerindeki bulgulara göre sokak hayvanları tarafından parçalanmış olabileceği değerlendirildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, sahada uzun süre çalışma yaparak delilleri topladı ve bölgedeki bulguları kayıt altına aldı.

kimlik tespiti ve adli süreç:

Bulunan cansız bedenin, şubat ayından bu yana kayıp olarak aranan üç kişiden birine ait olabileceği üzerinde duruluyor. Bu kapsamda ilgili üç aileye ulaşılmak üzere çağrı yapıldı ve ailelerden DNA örneği alınması istendi. Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından ceset ile tespit edilen uzuvlar, kimlik ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderilecek.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor; adli işlemler ve yapılacak DNA karşılaştırmaları sonucunda cesedin kimliğinin kesinleşmesi bekleniyor.

BURSA’DA ŞUBAT AYINDAN BERİ KAYIP OLARAK ARANAN ŞAHSIN CANSIZ BEDENİ, ATATÜRK KENT ORMANI’NDA...

BURSA’DA ŞUBAT AYINDAN BERİ KAYIP OLARAK ARANAN ŞAHSIN CANSIZ BEDENİ, ATATÜRK KENT ORMANI’NDA ARAMA KURTARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BULUNDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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