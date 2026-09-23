Dolar 48,8212 +0,03%
Euro 55,6635 -0,38%
Bist 13.267,02 +0,52%
Altın Gram 6.777,38 -1,34%
EUR/USD 1,1396 -0,50%
Brent Petrol 97,59 +2,28%
--°

Ankara'da siyaset değişti: Mansur Yavaş CHP'den ayrıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti; kararın siyasi etkileri tartışılıyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Ankara'da siyaset değişti: Mansur Yavaş CHP'den ayrıldı

İstifa kararı:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'den istifa etti.

Kaynak metin, Yavaş'ın CHP üyeliğinden ayrıldığını bildiriyor ve bu gelişme resmi kayıtlara geçti.

Siyasi yansımalar:

Bu tür bir istifa, yerel ve ulusal siyaset gündeminde tartışma yaratma potansiyeli taşıyor. Kararın partiler arası ilişkiler ve yerel yönetim dinamikleri üzerindeki etkileri, gelecek süreçte netleşecek.

Takip edilecek noktalar:

Parti içi süreçler, meclis aritmetiği ve resmi açıklamalar, gelişmenin detaylarını belirleyecek başlıca hususlar olarak öne çıkıyor. İlgili taraflardan gelecek bildirimler sonraki adımları şekillendirecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi&#039;nden (CHP) istifa...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ak Parti Kayseri teşkilatı Felahiye, Akkışla ve Özvatan'da muhtarlarla buluştu
images

Düzce'yi büyük il yapma kararı: yollar ve 100 proje sahada ilerliyor
images

Eş-Şara New Jersey şakasıyla Trump’a mesaj gönderdi: Golan Suriye toprağıdır
images

Genelkurmay başkanı Bayraktaroğlu NATO komutanı Wikoff’u ağırladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdemli'de tanker çarpması sonucu bir kadın hayatını kaybetti

İşaret diliyle kent hizmetine erişim: Tekirdağ'da kapsamlı destek

Körfez Gençlerbirliği üçüncü çeyrekte öne geçip Gebze Olimpik'i mağlup etti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden türk dünyasına akademik iş birliği hamlesi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü