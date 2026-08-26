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Korkuteli'de römorka çarpan tırın kazasında traktör sürücüsü öldü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tırın traktörün römork kısmına çarpmasıyla ağır yaralanan 71 yaşındaki sürücü Ramazan Çeltik, hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 20:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Korkuteli'de römorka çarpan tırın kazasında traktör sürücüsü öldü

kaza detayları:

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Avdan Mahallesi'nde tır ile traktörün çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olayda, sürücüsü H.E. (34) olan 16 ACB 29 plakalı tır ile sürücüsü Ramazan Çeltik (71) yönetimindeki 07 RM 089 plakalı traktörün römork kısmının çarpıştığı bildirildi.

müdahale ve sonuç:

Çarpışmanın ardından ağır yaralanan traktör sürücüsü Ramazan Çeltik, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Çeltik kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

inceleme:

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

KORKUTELİ’NDE TRAFİK KAZASI; 1 ÖLÜ (ADEM DURMAZ-ANTALYA-İHA

KORKUTELİ’NDE TRAFİK KAZASI; 1 ÖLÜ (ADEM DURMAZ-ANTALYA-İHA

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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