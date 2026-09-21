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Köy mutfağında kışa hazırlık: 75 yaşındaki kadının salça ritüeli

Kırklareli Vize'nin Soğucak köyünde yaşayan 75 yaşındaki Rukiye Dündar, geleneksel yöntemlerle kışlık salça ve kahvaltılıklarını kendi hazırlıyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Köy mutfağında kışa hazırlık: 75 yaşındaki kadının salça ritüeli

kış hazırlıkları köyde başladı:

Soğucak köyünde yaşayan 75 yaşındaki Rukiye Dündar, havalar soğumaya başlarken yıllardır süregelen kış hazırlıklarını yine başlattı. Dündar, kış için hazırladığı biber salçası ile birlikte kahvaltılık, kesme makarna ve tarhanayı da her yıl kendilerinin hazırladığını belirtiyor.

salça yapım aşamaları:

Hazırlık, pazardan alınan kırmızıbiberlerin yıkanması ve doğranmasıyla başlıyor. Dündar, doğranmış biberleri tencereye koyup kaynattığını, ardından leğenlere dökerek soğumaya bıraktığını anlattı. Soğuduktan sonra süzme işlemi yapılıp biraz daha ateşte kaynatılıyor ve son olarak kavanozlara doldurularak kışa kaldırılıyor.

geleneksel tercihler ve kullanım:

Dündar, süreç boyunca köy yaşamının ve geleneklerin sürdüğünü vurguluyor; kendi ifadeleriyle köyde doğup büyüdüğünü ve kışlıkların hazırlığının aile geleneği olduğunu aktarıyor. Salçanın günlük kullanımı için özellikle kuru fasulye ve nohut gibi yemeklerde değerlendirileceğini söylüyor. Biz salçamızı her sene kendimiz yaparız, asla hazır almayız sözleriyle de hazır ürünlere yönelmediklerini netleştiriyor.

SOĞUCAK KÖYÜNDE YAŞAYAN 75 YAŞINDAKİ RUKİYE DÜNDAR, KIŞLIK SALÇA KAYNATMANIN VAKTİNİN GELDİĞİNİ...

SOĞUCAK KÖYÜNDE YAŞAYAN 75 YAŞINDAKİ RUKİYE DÜNDAR, KIŞLIK SALÇA KAYNATMANIN VAKTİNİN GELDİĞİNİ SÖYLEYEREK YILLARDIR UYGULADIĞI SALÇA YAPIMI TARİFİNİ VERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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