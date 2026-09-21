Vali Çağatay'dan gaziler ve şehit ailelerine onurlu buluşma

Vali Oktay Çağatay ev sahipliğinde Karabük Polisevi'nde onur yemeği

Karabük Valisi Oktay Çağatayın ev sahipliğinde düzenlenen programda gaziler ve şehit aileleri bir araya geldi. Organizasyon, kent protokolü ile sivil toplum ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti ve törene katılanlara sunulan yemek eşliğinde manevî bir buluşma olarak sürdü.

Çağatay'ın vurguları:

Programda konuşan Vali Çağatay, gazilik ve şehitliğin Türk milletinin tarih boyunca en yüksek mertebelerde tuttuğu değerler olduğunu belirtti. Konuşmasında Osman Gazi, Gazi Hünkar, Alparslan Gazi gibi unvanların tarihî önemine değinen Çağatay, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürke TBMM tarafından tevcih edilen gazilik ve mareşallik unvanına atıfta bulunarak bu kararın yıldönümünün milletçe büyük bir gururla Gaziler Günü olarak idrak edildiğini söyledi.

Katılım ve program akışı:

Polisevi'ndeki programa AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Temel, Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel, Garnizon Komutanı Albay Ahmet Sürer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sami Çift, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ile şehit ve gazi derneklerinin başkan ve temsilcileri, çeşitli sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Çağatay konuşmasında kentte iki ya da üç kuşak gazinin bulunduğunu, Kore gazilerimiz, Kıbrıs gazilerimiz, terörle mücadele gazileri ve 15 Temmuz gazilerimiz gibi farklı dönemlerden gazilerin hatırlanmasının önemine dikkat çekti. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve İl Müftülüğü koordinesinde yapılan yemek duasının ardından sonlandı.

KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY’IN EV SAHİPLİĞİNDE GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİ ONURUNA YEMEK PROGRAMI DÜZENLENDİ.