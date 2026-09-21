Gökyüzüne umut salındı: öğrenciler uçurtmaları Filistinli çocuklar için uçurdu

etkinlikte öne çıkan tema:

Zonguldak Kozlu Sahil'de düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın temasıyla bir araya geldi. Etkinlik, Filistin'de özellikle Gazze'deki çocukların içinde bulunduğu zor koşullara ve onların temel haklarından mahrum kalışına dikkat çekmeyi amaçladı.

il milli eğitim müdürünün vurguları:

İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, konuşmasında çocukların güvenli ve nitelikli eğitim görmesinin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu söyledi. Keskin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra milli, manevi ve insani değerlere saygılı bireyler olarak yetiştirilmelerinin hedeflendiğini belirtti.

Keskin, anayasada güvence altına alınan eğitim hakkına dikkat çekerek, etkinliğin sadece yerel bir duyarlılık değil, aynı zamanda dünya genelinde çatışma altındaki çocukların yaşadığı hak ihlallerine karşı bir farkındalık oluşturma amacı taşıdığını ifade etti. Konuşmada Gazze'deki çocukların eğitim, sağlık, güvenlik ve oyun haklarından yoksun olduğu vurgulandı.

öğrencilerin katılımı ve mesajları:

Etkinlikte öğrenciler 'Minik Yürekler Gazze İçin Atıyor' ve 'Umutlar göğe, sevgiler Gazze'ye' yazılı pankartlar taşıdı; alanda Türkiye ve Filistin bayrakları da yer aldı. Öğrenciler ayrıca hazırladıkları mektupları panoya astı ve duyarlılık mesajlarını paylaştı.

Öğrencilerden Rüzgar Gündoğan, uçurtmasını Gazze'deki çocuklar için uçurduğunu söyleyerek savaşların sona ermesini diledi. Etkinlik, katılımcıların ortak duygusunu ve çocuklara yönelik empati çağrısını güçlendiren bir atmosferde, uçurtmaların gökyüzüne salınmasıyla sona erdi.

ZONGULDAK'TA ÖĞRENCİLER, FİLİSTİN'DE YAŞANAN İNSANLIK DRAMINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ETKİNLİKTE BULUŞTU. "UÇURTMALAR VURULMASIN, GÖKYÜZÜ ÇOCUKLARA KALSIN" TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKTE FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR UNUTULMADI.