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Köy yollarında dönüşüm: kaymakam Şimşek asfalt çalışmalarını yerinde denetledi

Çan Kaymakamı Bülent Şimşek, Kocayayla, Bozguç, Bostandere ve Doğaca köyleri arasındaki asfaltlama çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 19:40

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Köy yollarında dönüşüm: kaymakam Şimşek asfalt çalışmalarını yerinde denetledi

çalışma alanında inceleme:

Çan Kaymakamı Bülent Şimşek, ilçeye bağlı Kocayayla, Bozguç, Bostandere ve Doğaca köyleri arasındaki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgeye giderek sahada yürütülen uygulamaları gören Kaymakam Şimşek, yetkililerden proje ilerleyişi ve iş programı hakkında bilgi aldı.

yatırım programı ve uygulama süreci:

Asfaltlama çalışmaları, Çanakkale İl Özel İdaresi yatırım programı kapsamında sürdürülüyor. Sahada görev yapan teknik ekiplerle görüşmeler yapan yetkililer, işin organizasyonu, güvenlik tedbirleri ve trafik düzenlemeleri hakkında Kaymakam Şimşek’e detaylı bilgi sundu.

yerinde temas ve halk için hedeflenen faydalar:

Kaymakam Şimşek, çalışan personel ve yetkililerle görüşerek emeği geçenlere teşekkür etti. Yapılan çalışmaların köyler arasındaki ulaşımı kolaylaştırmasının, günlük yaşam ve tarımsal faaliyetler açısından olumlu etkiler yaratmasının hedeflendiği belirtildi. Şimşek, çalışmaların ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.

ÇAN KAYMAKAMI ŞİMŞEK, ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

ÇAN KAYMAKAMI ŞİMŞEK, ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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