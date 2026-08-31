Köy yollarında dönüşüm: kaymakam Şimşek asfalt çalışmalarını yerinde denetledi

çalışma alanında inceleme:

Çan Kaymakamı Bülent Şimşek, ilçeye bağlı Kocayayla, Bozguç, Bostandere ve Doğaca köyleri arasındaki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgeye giderek sahada yürütülen uygulamaları gören Kaymakam Şimşek, yetkililerden proje ilerleyişi ve iş programı hakkında bilgi aldı.

yatırım programı ve uygulama süreci:

Asfaltlama çalışmaları, Çanakkale İl Özel İdaresi yatırım programı kapsamında sürdürülüyor. Sahada görev yapan teknik ekiplerle görüşmeler yapan yetkililer, işin organizasyonu, güvenlik tedbirleri ve trafik düzenlemeleri hakkında Kaymakam Şimşek’e detaylı bilgi sundu.

yerinde temas ve halk için hedeflenen faydalar:

Kaymakam Şimşek, çalışan personel ve yetkililerle görüşerek emeği geçenlere teşekkür etti. Yapılan çalışmaların köyler arasındaki ulaşımı kolaylaştırmasının, günlük yaşam ve tarımsal faaliyetler açısından olumlu etkiler yaratmasının hedeflendiği belirtildi. Şimşek, çalışmaların ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.

ÇAN KAYMAKAMI ŞİMŞEK, ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ