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Rawalpindi'de 30 ağustos töreni: Pakistan'dan Türkiye'ye kardeşlik vurgusu

Rawalpindi'de Genelkurmay Başkanlığı'ndaki törenle 30 ağustos'un 104. yılı anıldı; Pakistan, Türkiye'ye kardeşlik ve iş birliği mesajı verdi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 19:51

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EDİTÖR: Serkan Varol

Rawalpindi'de 30 ağustos töreni: Pakistan'dan Türkiye'ye kardeşlik vurgusu

Rawalpindi'de 30 ağustos töreni: Pakistan'dan Türkiye'ye kardeşlik vurgusu

Pakistan'ın Rawalpindi kentindeki Genelkurmay Başkanlığında düzenlenen törende, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktalarından biri olan 30 ağustos'un 104. yıl dönümü anıldı. Etkinlik, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

Törenin öne çıkan noktaları:

Törende önce iki ülkenin milli marşları okundu ve devamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fedakârlıkları anıldı. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin cesareti ve fedakârlıkları üzerinde durularak, bu bağlamda Türkiye'ye yönelik iyi dilekler ifade edildi. Programa Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'nden yetkililer, askeri temsilciler ve diğer davetliler katıldı.

İkili ilişkiler ve iletilen mesajlar:

Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasında, geçmişe dayanan ortak değerler, karşılıklı saygı ve kesintisiz desteğe vurgu yapıldı. Törende, iki ülke arasında var olan güçlü kardeşlik bağları ve uzun yıllara dayanan savunma ile stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesine yönelik kararlılık yinelendi. Katılımcılar, iş birliğinin önemine dikkat çekerek ilişkilerin geliştirilmesine dair taahhütlerin sürdürüleceğini belirtti.

Rawalpindi'deki tören, her iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin sembolik bir teyidi olarak değerlendirildi ve 30 ağustos'un hatırlanması vesilesiyle Türkiye'ye iyi dilekler bir kez daha iletildi.

Pakistan’ın Rawalpindi kentindeki Genelkurmay Başkanlığı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü...

Pakistan’ın Rawalpindi kentindeki Genelkurmay Başkanlığı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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