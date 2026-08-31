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Edremit'in 1 Eylül programı, Kıbrıs'taki deniz kazası nedeniyle iptal edildi

Edremit Belediyesi, Kıbrıs'taki deniz kazasında yaşamını yitirenler anısına Altınoluk'ta planlanan 1 Eylül barış yürüyüşü ve Ali Altay konserini iptal etti.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 19:09

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Edremit'in 1 Eylül programı, Kıbrıs'taki deniz kazası nedeniyle iptal edildi

Edremit iptal kararını açıkladı:

Edremit Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde meydana gelen deniz kazasında yaşanan can kayıpları nedeniyle 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Altınoluk Mahallesi’nde düzenlenecek etkinlikleri iptal etti. Karar kapsamında planlanan Barış Yürüyüşü ile sanatçı Ali Altay’ın konseri gerçekleştirilmeyecek.

Belediyenin mesajı ve taziye:

Belediyeden yapılan açıklamada, deniz kazasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi. Açıklamada etkinliklerin iptalinin, yaşanan kayıplara duyulan saygı ve toplumun ortak yas duygusuna uygun davranma amacı taşıdığı belirtildi.

Etkinliklerin kapsamı ve alınan kararın gerekçesi:

Altınoluk Mahallesi’nde planlanan programda yer alan yürüyüş ve konserin iptaliyle ilgili karar, belediyenin resmi duyurusu ile kamuoyuna bildirildi. Belediye yetkilileri, böyle üzücü olayların ardından toplumun birlik ve dayanışma içinde olması gerektiğini vurgulayarak programın ileri bir tarihe ertelenmediğini, organizasyonun iptal edildiğini açıkladı.

Alınan karar, hem yerel yönetimin taziye ve saygı duruşu niteliği taşıması hem de etkinliklere katılacak yurttaşların duygusal durumu gözetilerek uygulandı. Kent içinde planlanan diğer programlarla ilgili gelişmeler olduğu takdirde belediyenin yeni duyurular yapacağı kaydedildi.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE MEYDANA GELEN DENİZ KAZASINDA YAŞANAN CAN KAYIPLARI NEDENİYLE...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE MEYDANA GELEN DENİZ KAZASINDA YAŞANAN CAN KAYIPLARI NEDENİYLE, EDREMİT BELEDİYESİ TARAFINDAN 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ KAPSAMINDA ALTINOLUK MAHALLESİ’NDE DÜZENLENMESİ PLANLANAN BARIŞ YÜRÜYÜŞÜ VE ALİ ALTAY KONSERİ İPTAL EDİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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