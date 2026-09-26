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Köyüne dönüp 110 küçükbaşıyla dağlarda hayatını kurdu

60 yaşındaki Medeni Kortaş, Bursa'daki ekonomik zorlukların ardından 5 yıl önce Yerkaya köyüne dönüp hayvancılıkla 110 küçükbaşıyla geçimini sağlıyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Köyüne dönüp 110 küçükbaşıyla dağlarda hayatını kurdu

Köyüne dönüp 110 küçükbaşıyla dağlarda hayatını kurdu

Köyüne dönüş ve aile kararı:

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Yerkaya köyünde yaşayan 60 yaşındaki Medeni Kortaş, Bursa'da yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle 5 yıl önce memleketine geri döndü. Kortaş, eşi ve kızıyla birlikte köye yerleşerek hayvancılığa başladı.

Hayvancılık ve günlük yaşam:

Geçen beş yılda sürüsünü büyüten Kortaş, bugün 110 küçükbaş hayvanla geçimini sağlıyor. Hayvanlarını Hasköy ilçesinin yaklaşık 2 bin 500 rakımlı dağlarında otlatan Kortaş, gününün büyük bölümünü sürüsüyle geçiriyor ve köy hayatının sunduğu düzene memnuniyetle yaklaşıyor.

Kortaş, şehirlerde geçim sıkıntısı yaşayanlara köylerine dönerek hayvancılıkla meşgul olmalır diye tavsiye ediyor. Bu hayat tarzının ağırlıkları olsa da ona yeterli geldiğini vurguluyor.

Medeni Kortaş: "Ben Bursa’da yaşıyordum. 5 yıl önce Yerkaya’ya geri döndüm. 5 yıldır hayvancılık yapıyorum. Ben onlara veriyorum, onlar da bana çok şükür veriyor. Herkese hayvancılığı tavsiye ederim. Şehirde geçim çok zor. Orada maaşım yoktu, geçinemiyordum. Ben, eşim ve bir kızım köye geri döndük. Hayvancılık yapıyorum, bana yetiyor. Allah ihtiyaç sahiplerine de yardımcı olsun, bize de. Herkese hayvancılığı tavsiye ediyorum."

Bursa&#039;dan köyüne döndü, hayvancılıkla geçimini sağlıyor

Bursa'dan köyüne döndü, hayvancılıkla geçimini sağlıyor

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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