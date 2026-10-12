Kiev'de konut binasına İHA isabet etti: iki ölü, dokuz yaralı

Kiev'de konut hedef alındı:

Rusya'nın düzenlediği İHA saldırısında, başkent Kiev'de çok katlı bir apartman hasar gördü ve can kaybı yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Olayda kullanılan insansız hava aracının 'Şahed' tipi olduğu belirtildi.

Olay ve müdahale:

Kiev Savcılığı, saldırının 25 katlı bir binaya isabet ettiğini bildirdi. Bilanço bilgilerine göre hayatını kaybedenlerden biri binada, diğeri ise binanın yanındaki bir araçta bulundu. İlk müdahale ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü ve yaralılara tıbbi yardım sağlandı.

Zelenskiy'nin tepkisi ve uluslararası çağrı:

Zelenskiy, saldırıyı kınayarak "Ruslar halkımıza yönelik saldırılarını sürdürüyor; konutları vurmaya ve öldürmeye devam ediyor" dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca bu tür saldırıların, Rusya üzerindeki baskının artırılması gerektiğinin bir kanıtı olduğunu vurguladı ve "Amerika'nın teklifine verdikleri yanıt bile 'Şahed' İHA'ları oldu" sözleriyle uluslararası aktörlerden daha kararlı adımlar beklediğini belirtti. Zelenskiy, "Rusya'yı bu savaşı bitirmeye zorlamak için güç kullanmak gerekli" değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililer ve kurtarma ekipleri olay yerinde çalışmayı sürdürürken, Kiev'deki saldırı yerel güvenlik ve insani yardım operasyonlarını da yakından etkiledi. Saldırının ardından bölgede hasar tespiti ve arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

RUSYA’NIN UKRAYNA’NIN BAŞKENTİ KİEV’E DÜZENLEDİĞİ İHA SALDIRISINDA ÇOK KATLI BİR BİNANIN İSABET ALMASI SONUCU 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 9 KİŞİ DE YARALANDI.