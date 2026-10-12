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Domaniç cevizinde birlik çağrısı: kooperatif ve kurutma tesisi bekleniyor

Domaniç'te yıllık yaklaşık 300 ton ceviz üreten çiftçiler, kooperatif ve modern kurutma-depolama tesisi eksikliği nedeniyle hak ettikleri fiyatı alamadıklarını söylüyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 23:35

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Domaniç cevizinde birlik çağrısı: kooperatif ve kurutma tesisi bekleniyor

Domaniç'te ceviz üreticileri destek bekliyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yıllık yaklaşık 300 ton ceviz üretimi yapılıyor. Üreticiler, kooperatifleşme sağlanamaması ve modern kurutma-depolama tesisi bulunmaması nedeniyle ürünlerini hak ettikleri fiyata satamadıklarını belirterek yetkililerden destek talep ediyor.

Fiyat farkı ve pazarlık zorluğu:

Çiftçiler, ekim ayı hasadının ardından ürünleri hızla nakde çevirmek zorunda kaldıklarını; bu durumun alıcı karşısındaki pazarlık güçlerini azalttığını ifade ediyor. Tüccarların nakliye maliyetlerini gerekçe göstererek düşük fiyat teklif ettiklerini söyleyen üreticiler, komşu ilçelerle aralarında kayda değer fark olduğunu vurguluyor.

2004 yılından bu yana ceviz üreticiliği yapan Selahattin Öztürk, "Üreticiler olarak bir araya gelip bir kooperatif çatısı altında birleşemedik. Bu yüzden tüccarlar bize istediğimiz fiyatı vermiyor ve sürekli nakliye maliyetlerini öne sürüyor" diyerek sorunları özetledi. Öztürk, alım fiyatlarıyla ilgili olarak "İnegöl’de 40-45 lira, Domaniç’te 28 lira" teklif edildiğini belirtti.

Kurutma ve depolama ihtiyacı:

Üreticiler, hasat sonrası cevizlerin uygun şartlarda kurutulması ve muhafaza edilmesi için tesis eksikliğinin pazarlamayı zorlaştırdığını aktarıyor. Modern kurutma ve depolama olanaklarının yokluğu, ürünlerin kalitesini ve satış zamanlamasını olumsuz etkiliyor; bu nedenle uygun tesis yatırımları talep ediliyor.

Kooperatifleşme çağrısı ve çözüm beklentileri:

Domaniçli çiftçiler, ilçede kurulacak bir kooperatif aracılığıyla ürünlerin ortak pazarlanmasını, alıcılarla daha güçlü bir pazarlık zemini oluşturulmasını ve fiyat farklılıklarının azaltılmasını istiyor. Üreticiler ayrıca belediyenin öncülüğünde ilgili kurumların ve üreticilerin bir araya gelerek somut adımlar atmasını beklediklerini ifade etti.

Üreticiler, ortak hareket edilmesiyle hem ürünlerin değerinde satılabileceğini hem de ilçedeki ceviz üretiminin ekonomik katkısının artırılabileceğini vurguluyor. Belediye ve yetkililerden gelen somut bir destek ve koordinasyon talebi öne çıkıyor.

Domaniçli ceviz üreticileri destek bekliyor

Domaniçli ceviz üreticileri destek bekliyor

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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