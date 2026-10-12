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Ulukavak mahallesinde karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çiftten biri öldü

Çorum Ulukavak Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi Odabaş (81) yaşamını yitirdi; eşi Emine Odabaş ağır yaralandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 23:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ulukavak mahallesinde karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çiftten biri öldü

Ulukavak mahallesinde yaya kazası: bir kişi hayatını kaybetti

Çorum'un Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte bir otomobil çarptı. Kazada Fevzi Odabaş (81) hayatını kaybederken, eşi Emine Odabaş (65) ağır yaralandı.

kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 19 DD 614 plakalı otomobili kullanan Abdullah D. (53)'nin idaresindeki araç, karşıya geçmeye çalışan çiftin bulunduğu noktaya çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri ile polis sevk edildi; sağlık personelinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Emine Odabaş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma ve hukuki süreç:

Olay yerinde gereken incelemeleri yapan polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer, olayın oluş nedeninin tespitine yönelik görgü tanıklarının ifadeleri ile delil incelemesini sürdürüyor.

Bu tür vakalar, yaya güvenliğinin önemini bir kez daha hatırlatırken; yayaların ve sürücülerin dikkatli davranmasının, uygun yaya geçidi ve trafik önlemlerinin öneminin altı çiziliyor. Soruşturmanın sonucu, yetkili mercilerce kamuoyuyla paylaşılacak.

FEVZİ ODABAŞ (81) HAYATINI KAYBETTİ

FEVZİ ODABAŞ (81) HAYATINI KAYBETTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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