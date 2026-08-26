Dolar 48,1294 +0,11%
Euro 56,1776 0,00%
Bist 14.610,92 +0,95%
Altın Gram 7.194,77 -0,08%
EUR/USD 1,1658 -0,15%
Brent Petrol 86,56 -0,44%
--°

Kucağındaki çocukla tartışma: kadın silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Diyarbakır Yenişehir'de boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısında kucağında çocuğu bulunan Sultan Akdemir ağır yaralanıp hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 23:23

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 23:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kucağındaki çocukla tartışma: kadın silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Diyarbakır'da kucağındaki çocukla meydana gelen silahlı saldırı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda meydana gelen olayda Sultan Akdemir (32), kucağında çocuğu varken eşinin silahlı saldırısına uğradı. Çiftin boşanma aşamasında olduğu, aralarında çıkan tartışmanın ardından zanlının belinden çıkardığı silahla ateş ettiği belirtildi.

olayın gelişimi:

Görgü ve güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, taraflar arasında kısa süreli bir tartışma yaşandığı ve ardından şüphelinin ateş ettiği görülüyor. Saldırı sonrasında şüpheli E.A. (30) olay yerinden çocuğu alarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Akdemir, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

soruşturma ve mevcut durum:

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları delil olarak inceleniyor. Yetkililer, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve tüm bulgular kolluk kuvvetleri tarafından kayıt altına alınıyor.

DİYARBAKIR&#039;IN MERKEZ YENİŞEHİR İLÇESİNDE HAYATINI KAYBEDEN KADININ KUCAĞINDA ÇOCUĞU VARKEN EŞİ...

DİYARBAKIR'IN MERKEZ YENİŞEHİR İLÇESİNDE HAYATINI KAYBEDEN KADININ KUCAĞINDA ÇOCUĞU VARKEN EŞİ TARAFINDAN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de kaldırım taşıyla saldırı: komşu ağır yaralandı, şüpheli aranıyor
images

Alaca'da biçili tarlalarda başlayan örtü yangını 7 köyü etkiledi
images

Siverek'te iki yolcu otobüsü çarpıştı: 13 yaralı
images

Bursa'da saatlik denetim: 2 bin 569 sorgu ve dokuz yakalama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de kaldırım taşıyla saldırı: komşu ağır yaralandı, şüpheli aranıyor

Alaca'da biçili tarlalarda başlayan örtü yangını 7 köyü etkiledi

Siverek'te iki yolcu otobüsü çarpıştı: 13 yaralı

Bursa'da saatlik denetim: 2 bin 569 sorgu ve dokuz yakalama

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı