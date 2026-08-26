Kucağındaki çocukla tartışma: kadın silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Diyarbakır'da kucağındaki çocukla meydana gelen silahlı saldırı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda meydana gelen olayda Sultan Akdemir (32), kucağında çocuğu varken eşinin silahlı saldırısına uğradı. Çiftin boşanma aşamasında olduğu, aralarında çıkan tartışmanın ardından zanlının belinden çıkardığı silahla ateş ettiği belirtildi.

olayın gelişimi:

Görgü ve güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, taraflar arasında kısa süreli bir tartışma yaşandığı ve ardından şüphelinin ateş ettiği görülüyor. Saldırı sonrasında şüpheli E.A. (30) olay yerinden çocuğu alarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Akdemir, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

soruşturma ve mevcut durum:

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları delil olarak inceleniyor. Yetkililer, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve tüm bulgular kolluk kuvvetleri tarafından kayıt altına alınıyor.

DİYARBAKIR'IN MERKEZ YENİŞEHİR İLÇESİNDE HAYATINI KAYBEDEN KADININ KUCAĞINDA ÇOCUĞU VARKEN EŞİ TARAFINDAN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ.