Uzunköprü'de kamu arazisinde kenevir ekimi sulama sırasında ortaya çıktı

Olayın ayrıntıları

Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik yürüttükleri çalışmalar sonucu bir ihbar veya istihbarat neticesinde harekete geçti.

Operasyon ve ele geçirilenler:

Bölgede yapılan araştırmada, Uzunköprü ilçesine bağlı Sığırcılı köyü sınırlarındaki kamu arazisinde kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Yapılan aramada boyları 70 ile 330 santimetre arasında değişen toplam 52 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 310 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli ve hukuki süreç:

Ekipler, kenevirleri suladığı belirlenen M.G. (41) isimli şahsı olay yerinde suçüstü yakaladı. Şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı kenevir ekimi suçlarından adli işlem başlatıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayda ele geçirilen bitki ve uyuşturucu maddelerin miktarı ile şüpheliye yönelik başlatılan soruşturma, bölgedeki yasa dışı ekim faaliyetlerinin tespiti ve takibine ilişkin yürütülen çalışmaların bir parçası olarak kayda geçti.

EDİRNE’DE KAMU ARAZİSİNDE 52 KÖK KENEVİR VE 1 KİLO 310 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ