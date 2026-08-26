Dolar 48,1163 +0,08%
Euro 56,2051 +0,05%
Bist 14.610,92 +0,95%
Altın Gram 7.190,02 -0,99%
EUR/USD 1,1658 -0,15%
Brent Petrol 86,56 -0,44%
--°

Fatih'te Topkapı'da tarihle buluşma: zafer günleri büyük ilgi gördü

Fatih Belediyesi'nin düzenlediği 'Bir Milletin Zafer Günleri' etkinliği Topkapı'da halk oyunları, kılıç gösterileri ve fetih canlandırmalarıyla yoğun ilgi gördü.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 23:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Fatih'te Topkapı'da tarihle buluşma: zafer günleri büyük ilgi gördü

etkinlik Topkapı Meydanı'nda gerçekleşti

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bir Milletin Zafer Günleri' programı Topkapı Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili İskender Pala ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik boyunca halk oyunları, kılıç ve Kafkas gösterileri izleyicilerin beğenisini topladı. Günün akşamında ise "Fatih Topkapı’dan şehre giriyor" adlı fetih canlandırmaları sahnelendi; canlandırmalar alanı dolduran izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi.

programın amaçları ve atmosferi:

Başkan Mehmet Ergün Turan, etkinliğin Zaferler Ayı olarak bilinen Ağustos boyunca sürdürüldüğünü ve yaklaşık beş gündür devam ettiğini belirtti. Turan, programların amacının hem şehitleri anmak hem de tarihi mirası gelecek nesillere aktarmak olduğunu vurguladı. Turan, etkinliğin hem Fatihli hem de İstanbullu vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandığını ifade etti.

Topkapı Meydanı'ndaki atmosfer, sahnelenen gösteriler ve canlandırmalarla tarih bilincini güçlendirmeyi hedefleyen bir birliktelik görüntüsü verdi. Organizasyon, farklı yaş ve kesimlerden katılım sağlayan ailelerin bir arada olduğu bir buluşma olarak nitelendirildi.

konuşmalarda öne çıkan mesajlar:

İstanbul Valisi Davut Gül, konuşmasında aile vurgusu yaparak, "Burada bir aile görüyorum" dedi ve orduların zaferlerinin yanı sıra ailenin korunmasının önemine dikkat çekti. Vali Gül, şehitlere rahmet, gazilere sağlık dileyerek organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

İskender Pala ise alandaki kalabalığın 1453'te İstanbul'a girenlerin ruhunu taşıdığını söyleyerek, bu görüntünün gurur verici olduğunu ifade etti. Pala, Fatih isminin ve sembolizminin taşıdığı anlamdan bahsederek, katılımcılara hitap etti.

Etkinlik programı 30 Ağustos Büyük Taarruz Zafer Günü'ne kadar sürecek şekilde planlanmış olup, organizasyonun kapanışı bu tarih etrafında gerçekleştirilecek. Program, tarih bilincini canlı tutma amacıyla gerçekleştirilen benzer etkinliklerin devamına işaret ediyor ve Topkapı Meydanı'nın tarihsel kimliği üzerinden bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Fatih’teki &quot;Bir Milletin Zafer Günleri&quot; etkinliğine yoğun ilgi

Fatih’teki "Bir Milletin Zafer Günleri" etkinliğine yoğun ilgi

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ahlat'ta müftülerle buluşma: bölgesel din hizmetlerinde istişare
images

Jandarma Afyonkarahisar’da zafer haftasını müzikle taçlandırdı
images

THY yerdeki gücünü gösterdi: Prof. Dr. Murat Şeker TGS çalışanlarıyla sahada
images

Çerçioğlu'ndan Nazilli provokasyonuna tepki: güçlü Türkiye vizyonundan vazgeçmey...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de kaldırım taşıyla saldırı: komşu ağır yaralandı, şüpheli aranıyor

Alaca'da biçili tarlalarda başlayan örtü yangını 7 köyü etkiledi

Siverek'te iki yolcu otobüsü çarpıştı: 13 yaralı

Bursa'da saatlik denetim: 2 bin 569 sorgu ve dokuz yakalama

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı