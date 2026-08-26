Fatih'te Topkapı'da tarihle buluşma: zafer günleri büyük ilgi gördü

etkinlik Topkapı Meydanı'nda gerçekleşti

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bir Milletin Zafer Günleri' programı Topkapı Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili İskender Pala ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik boyunca halk oyunları, kılıç ve Kafkas gösterileri izleyicilerin beğenisini topladı. Günün akşamında ise "Fatih Topkapı’dan şehre giriyor" adlı fetih canlandırmaları sahnelendi; canlandırmalar alanı dolduran izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi.

programın amaçları ve atmosferi:

Başkan Mehmet Ergün Turan, etkinliğin Zaferler Ayı olarak bilinen Ağustos boyunca sürdürüldüğünü ve yaklaşık beş gündür devam ettiğini belirtti. Turan, programların amacının hem şehitleri anmak hem de tarihi mirası gelecek nesillere aktarmak olduğunu vurguladı. Turan, etkinliğin hem Fatihli hem de İstanbullu vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandığını ifade etti.

Topkapı Meydanı'ndaki atmosfer, sahnelenen gösteriler ve canlandırmalarla tarih bilincini güçlendirmeyi hedefleyen bir birliktelik görüntüsü verdi. Organizasyon, farklı yaş ve kesimlerden katılım sağlayan ailelerin bir arada olduğu bir buluşma olarak nitelendirildi.

konuşmalarda öne çıkan mesajlar:

İstanbul Valisi Davut Gül, konuşmasında aile vurgusu yaparak, "Burada bir aile görüyorum" dedi ve orduların zaferlerinin yanı sıra ailenin korunmasının önemine dikkat çekti. Vali Gül, şehitlere rahmet, gazilere sağlık dileyerek organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

İskender Pala ise alandaki kalabalığın 1453'te İstanbul'a girenlerin ruhunu taşıdığını söyleyerek, bu görüntünün gurur verici olduğunu ifade etti. Pala, Fatih isminin ve sembolizminin taşıdığı anlamdan bahsederek, katılımcılara hitap etti.

Etkinlik programı 30 Ağustos Büyük Taarruz Zafer Günü'ne kadar sürecek şekilde planlanmış olup, organizasyonun kapanışı bu tarih etrafında gerçekleştirilecek. Program, tarih bilincini canlı tutma amacıyla gerçekleştirilen benzer etkinliklerin devamına işaret ediyor ve Topkapı Meydanı'nın tarihsel kimliği üzerinden bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Fatih’teki "Bir Milletin Zafer Günleri" etkinliğine yoğun ilgi