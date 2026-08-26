Buzul kopması şüphesiyle büyüyen felaket: Bhotekoshi taşkınında can kaybı 157’ye çıktı

olayın genel tablosu:

Nepal ile Çin’in Tibet Özerk Bölgesi sınırındaki Bhotekoshi Nehri’nde meydana gelen taşkın felaketinde, Nepal polisi tarafından açıklanan son verilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 157 oldu. Bölgede yürütülen yoğun arama-kurtarma çalışmalarında halen yüzlerce kişiye ulaşılamadığı bildirildi; bu kayıplar arasında 28 polis memurunun bulunduğu aktarıldı.

kayıplara ilişkin bilgiler:

Nepal Turizm Bakanlığı, yabancı uyruklu 341 kişiden hâlâ haber alınamadığını bildirdi. ABD merkezli CNN ise bu kişiler arasında ABD, Hindistan, Rusya, Ukrayna, Portekiz, Güney Kore ve İtalya vatandaşlarının bulunduğunu aktarıyor. Yetkililer, arama-kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini ve eksik bilançoların saha koşullarına bağlı olarak güncellenebileceğini belirtti.

çin tarafında durum ve erişim sorunları:

Çin yetkilileri Tibet’teki selin en çok etkilenen bölgelerinden Gyirong ilçesinde yapılan çalışmalarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin ise haberinin alınamadığını açıkladı. Ekipler, arama-kurtarma çalışmalarına başlayabilmek için yolları açmak üzere çalışma yürütüyor.

çalışmaların karşılaştığı engeller:

Yerel kaynaklar ve bir askeri yetkili, devam eden yağışlar ve kalın çamur tabakalarının operasyonları zorlaştırdığını ifade etti. Bu koşullar, ekiplerin ağır iş makineleriyle dahi yolları kısa sürede açmasını güçleştiriyor; dolayısıyla bazı bölgelere erişim gecikiyor ve arama faaliyetleri kısıtlanıyor.

buzul kopması hipotezi ve bilimsel değerlendirme:

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, felaketin dağlardaki bir buzuldan kopan büyük bir buz kütlesi nedeniyle tetiklenmiş olabileceğini öne sürdü. Bu hipotez, taşkının şiddeti ve meydana geldiği coğrafi özellikler göz önüne alınarak değerlendiriliyor; araştırmaların sonucu, olayın nedenine ilişkin daha net bir tablo sağlayacak.

uluslararası yardım seferberliği:

Çin yönetiminin Tibet’te acil müdahale için çok sayıda kurumu harekete geçirdiği ve afete yönelik acil kurtarma ve yardım çalışmaları için yaklaşık 17 milyon dolar tutarında doğal afet yardım fonu tahsis ettiği bildirildi. Hindistan, Nepal’e 10 ton insani yardım ve temel tıbbi malzeme göndereceğini açıkladı.

uluslararası kuruluşların desteği:

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Nepal Kızılhaçı’na acil yardım çalışmaları için 1,2 milyon dolar destek sağlayacağını duyurdu. Avrupa Birliği ise Copernicus uydu gözlem hizmetini devreye aldığını ve Avrupa’nın yardım göndermeye hazır olduğunu belirten AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in açıklamasını aktardı.

Yetkililer arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, bilanço ve ihtiyaçların sahadaki gelişmelere göre şekilleneceğini ifade ediyor; bölgede hava ve arazi koşulları iyileşene dek erişim ve kurtarma operasyonlarının güçlükle sürdüğünün altı çiziliyor.

Nepal'in Çin sınırındaki Bhotekoshi Nehri'nde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi.