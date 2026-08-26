Dron destekli takip araçla sonlandı: aranan hükümlü kıskıvrak yakalandı

jandarma dronla takip etti, araç kontrollü şekilde durduruldu:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerine devam etti. Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tespit edilen araç, dronla havadan adım adım takip edildi. Takip sonucu aracın önü jandarma ekiplerince kontrollü şekilde kesildi ve araçtan indirilen H.G. (51) gözaltına alındı.

operasyonun aşamaları:

Operasyonda havadan sağlanan görüntü desteği, karadan yapılacak müdahalenin zamanlamasını belirledi. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak aracı durdurdu ve şüpheliyi etkisiz hale getirip gözaltına aldı. İşlem sırasında çevre ve trafik güvenliği de sağlandı.

adli süreç ve teslim:

Hakkında "gece vakti yağma" suçundan kesinleşmiş 30 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda arama ve yakalama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

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