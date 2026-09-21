Dolar 48,8155 +0,01%
Euro 55,9954 +0,07%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.842,03 -0,56%
EUR/USD 1,1468 -0,01%
Brent Petrol 97,66 +1,48%
--°

Polis ve mahalle sakinlerinin süt taktiğiyle kurtarılan yavru kedi

Beyşehir’de park halindeki aracın motoruna giren yavru kedi, polis ve vatandaşların süt ve kedi sesi taktiğiyle bulunduğu yerden çıkarılarak veterinere götürüldü.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:04

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 15:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Polis ve mahalle sakinlerinin süt taktiğiyle kurtarılan yavru kedi

Olay yeri ve ilk müdahale:

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir-Antalya kara yolu üzerindeki Öğretmenevi önünde park halindeki bir otomobilden gelen yavru kedi sesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın plakasından sahibine ulaşıp telefonla iletişime geçti; otomobil sahibinin Antalya'da olduğunu ve hemen gelemeyeceğini belirtmesi üzerine ekipler kediyi kurtarmak için uygulama başlattı.

Kurtarma çabaları:

Olay yerine gelen polisler, Öğretmenevi bahçesindeki vatandaşlar, çevredeki çocuklar ve çekim için gelen basın mensuplarının desteğiyle farklı yöntemler denedi. Aracın altına süt ve yiyecek bırakan ekipler, kedinin bir süre sonra araç altlarında görüldüğünü fark etti. Yavru kedi yakalanmak istendiğini anlayıp başka araçların altına kaçınca polisler cep telefonundan kedi sesi açarak bulunduğu yerden çıkmasını sağlamaya çalıştı.

Uzun sabırlı bekleyiş ve çabalar sonunda cep telefonundan yükselen sesle ortaya çıkan yavru, çevredeki kişilerin de yardımıyla elle yakalanarak bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık kontrolü ve sonraki adım:

Yakalanan yavru kedi'nin gözünde enfeksiyon tespit edildi. Annesine rastlanamaması ve kedinin tekrar araçların içine girebilme ihtimali üzerine ekipler hayvanı sahipsiz bırakmadı. Minik kedi öncelikle veteriner kontrolüne götürüldü; tedavisinin ardından polis merkezine teslim edilerek ekipler tarafından sahiplenileceği öğrenildi.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE, BİR OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE GİREN KEDİ VATANDAŞ VE POLİS...

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE, BİR OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE GİREN KEDİ VATANDAŞ VE POLİS YARDIMIYLA SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARTILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Oyun oynarken geri manevra yapan aracın altında kalan 4 yaşındaki çocuk ağır yar...
images

Okul güvenliği için eşgüdüm: 81 ilin valileri Erzincan'da toplandı
images

Okul önündeki silah ihbarı velileri okula akın ettirdi
images

Diyarbakır'da alacak-verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 3 ölü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Oyun oynarken geri manevra yapan aracın altında kalan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Okul güvenliği için eşgüdüm: 81 ilin valileri Erzincan'da toplandı

Atatürk Üniversitesi'nde kültürel miras politikalarının geleceği masaya yatırıldı

Çifte Minareli Medrese'de kadim izler sanatla yeniden hayat buldu

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı