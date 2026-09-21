Polis ve mahalle sakinlerinin süt taktiğiyle kurtarılan yavru kedi

Olay yeri ve ilk müdahale:

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir-Antalya kara yolu üzerindeki Öğretmenevi önünde park halindeki bir otomobilden gelen yavru kedi sesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın plakasından sahibine ulaşıp telefonla iletişime geçti; otomobil sahibinin Antalya'da olduğunu ve hemen gelemeyeceğini belirtmesi üzerine ekipler kediyi kurtarmak için uygulama başlattı.

Kurtarma çabaları:

Olay yerine gelen polisler, Öğretmenevi bahçesindeki vatandaşlar, çevredeki çocuklar ve çekim için gelen basın mensuplarının desteğiyle farklı yöntemler denedi. Aracın altına süt ve yiyecek bırakan ekipler, kedinin bir süre sonra araç altlarında görüldüğünü fark etti. Yavru kedi yakalanmak istendiğini anlayıp başka araçların altına kaçınca polisler cep telefonundan kedi sesi açarak bulunduğu yerden çıkmasını sağlamaya çalıştı.

Uzun sabırlı bekleyiş ve çabalar sonunda cep telefonundan yükselen sesle ortaya çıkan yavru, çevredeki kişilerin de yardımıyla elle yakalanarak bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık kontrolü ve sonraki adım:

Yakalanan yavru kedi'nin gözünde enfeksiyon tespit edildi. Annesine rastlanamaması ve kedinin tekrar araçların içine girebilme ihtimali üzerine ekipler hayvanı sahipsiz bırakmadı. Minik kedi öncelikle veteriner kontrolüne götürüldü; tedavisinin ardından polis merkezine teslim edilerek ekipler tarafından sahiplenileceği öğrenildi.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE, BİR OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE GİREN KEDİ VATANDAŞ VE POLİS YARDIMIYLA SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARTILDI.