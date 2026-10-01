Kurtulmuş'tan ortak paydada buluşma çağrısı: yeni anayasa ve denetim önceliği

Meclis açılışında birlik ve teşekkür çağrısı:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın açılışında yaptığı konuşmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Harbi kahramanları ve parlamento tarihine emek vermiş vekilleri andı. Kurtulmuş, geçen çalışma döneminde sağlanan mutabakatlara dikkat çekerek millî dayanışma ve toplumsal bütünleşme çabalarının Meclis iradesiyle taçlandığını belirtti.

Komisyon çalışmalarının farklı görüşleri bir araya getirdiğini söyleyen Kurtulmuş, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunun ittifaka yakın bir mutabakatla kabul edildiğini, ardından Mecliste kabul edilen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un rekor oyla, 467 gibi yüksek bir destekle geçirildiğini hatırlattı ve bu sonucun birliğin, beraberliğin ve barışın kapısını araladığını ifade etti.

terörsüz Türkiye hedefinde parlamentonun rolü:

Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin düzenlemenin artık dikkatle uygulanma aşamasına geçtiğini vurguladı. Silahlı örgütün feshi ve silahsızlandırılmasının yetkili kurumların tespitine bağlı olduğunu belirterek sürecin hukuki güvenceye kavuşturulmasının önemine işaret etti.

Meclise düşen üç temel sorumluluğu şöyle özetledi: bir izleme komisyonu kurulması yoluyla kanunun tatbikinin takip edilmesi, iki güvenlik kurumlarının fesih ve silahsızlanma tespitlerinin hukuk ölçüsü içinde izlenmesi ve üç ihtiyaç halinde ilave yasal düzenlemelerin mutabakatla ele alınması. Kurtulmuş bu adımların terörsüz bölge hedefine giden yolun ana taşlarını oluşturacağını söyledi.

bölgesel barış ve komşularla ilişkilere vurgu:

Kurtulmuş, bölgede güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirterek komşu ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin altını çizdi. Bu sürecin, coğrafyanın sulh içinde toparlanmasının başlıca adımlarından biri olduğunu ifade etti.

yeni anayasa çağrısı ve parlamenter reform öncelikleri:

Konuşmasının önemli bölümünü yeni Anayasa çağrısına ayıran Kurtulmuş, bu çağrıyı toplumun güçlenmesi perspektifiyle tekrarladı. Darbe döneminin izlerini taşıyan anayasal çerçevenin milletin katılımıyla yenilenmesi gerektiğini belirterek Türkiye'nin yüz elli yıllık anayasacılık birikiminin özgürlükçü bir metin üzerinde uzlaşarak taçlandırılabileceğini söyledi.

Kurtulmuş, özellikle Anayasa’nın ilk 4 maddesi etrafında gereksiz tartışmalara girmeden ortaklaşılabilecek alanlarda çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Parlamento iç işleyişini düzenleyecek İç Tüzük çalışmalarının Meclisin etkinliğini artıracak şekilde yürütülmesi; milletvekillerinin tecrübesinin kanun yapımına daha fazla yansıtılması gerektiğini belirtti.

Hükümet, siyasi partiler kanunu ve seçim mevzuatının yenilenmesine yönelik tekliflerin de benzer bir anlayışla ele alınmasını isteyen Kurtulmuş, parti içi katılımı güçlendirecek ve seçmen ile temsilci arasındaki bağı kuvvetlendirecek düzenlemelerde geniş bir konsensüs sağlanabileceğine inandığını ifade etti.

denetim yükümlülüğü ve ekonomik güven:

Kurtulmuş, son dönemde vatandaşların tasarruflarına dair yaşadığı kaygıların dikkatle takip edildiğini kaydetti. Usulsüzlük ve haksız kazanç iddialarının tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini, yargının bağımsız incelemesi sürerken ilgili kurumların ekonomik güveni koruyacak tedbirleri titizlikle uygulaması gerektiğini söyledi.

Parlamentonun denetim kudretinin yasa dışı işlemlerin üzerine gitmek için kullanılacağını belirtirken, milletin malına, emeğine ve geleceğine sahip çıkmanın denetim vazifesinin bir gereği olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, sorumluluğu belirlenenlerin hukuk önünde hesap vermesinin yatırımcı güveni ve yatırımların devamı bakımından zaruri olduğuna dikkat çekti.

parlamenter üslup ve çalışma disiplini çağrısı:

Meclisin dünyanın en yoğun çalışan parlamentoları arasında yer aldığına işaret eden Kurtulmuş, Genel Kurul ve komisyonlardaki disiplinli çalışmaya teşekkür etti. Çalışmanın verimliliğini artıracak adımların birlikte atılması gerektiğini söyledi; fedakârlıkla yürütülen faaliyetlerin birkaç tartışmanın gölgesinde kalmaması gerektiğini belirtti.

Kurtulmuş, fikirleri kararlılıkla savunurken karşı görüşleri dikkatle dinlemenin önemine değindi ve nezaketin siyasi iddiaların itibarını yükselttiğini hatırlattı. Meclisin milletin oylarının yüzde 95'ini temsil ettiğini anımsatarak geniş toplumsal dayanağın, ortak meselelerde ortak çözümler üretme imkânı verdiğini ifade etti.

Kurtulmuş konuşmasını, ortak akıl ve sorumluluk çerçevesinde hareket etme çağrısıyla tamamladı ve Meclisin hem yasama hem denetim hem de toplumsal uzlaşıda öncü rolünü sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Anayasa’nın ilk 4 maddesi etrafında gereksiz tartışmalar üretmeden, ortaklaşabileceğimiz alanlarda çalışmalarımızı yoğunlaştırmalıyız"