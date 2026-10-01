Savcı, Ekrem İmamoğlu davasında tüm tutuklulukların sürmesini istedi

Savcı talebini yineledi
‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasında cumhuriyet savcısı, tutukluluğa ilişkin görüşünü mahkemeye sundu. Savcı, duruşma sırasında yaptığı açıklamada mevcut tutukluluk uygulamasının devam etmesini istedi.
Savcının talebi:
Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Mahkemenin kararı bekleniyor:
Savcının görüşünün ardından karar verme yetkisi mahkemede. Duruşma sürecinde bu talep üzerine değerlendirme yapılacak ve mahkeme kararını açıklayacak.
‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasında tutukluluğa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti
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