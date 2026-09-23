Limanda duman yükseldi: ceyport'ta kamyonet yangını kontrol altına alındı

olay ve müdahale:

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Ceyport Limanı'nda bir kamyonette yangın çıktı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Limana ulaşan ekipler, içeride alevlere teslim olmuş bir kamyonet tespit etti ve derhal söndürme çalışmalarına başladı.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Müdahale sonucunda yangın söndürülürken, kamyonette belirgin hasar oluştu. Olay yerinde can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

dumanların etkisi ve görünürlük:

Yangından yükselen yoğun dumanlar, liman çevresinin yanı sıra şehrin birçok noktasından görüldü ve vatandaşların dikkatini çekti. Bölgedeki görüş alanı üzerinde etkili olan duman nedeniyle geçici önlemler alındı ve güvenlik mesafesi oluşturuldu.

Olayla ilgili yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında kamyonetin durumu ve yangına yol açabilecek olası etkenler değerlendirilecek; yetkililer gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacak.

TEKİRDAĞ'IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE BULUNAN CEYPORT LİMANI'NDA BİR KAMYONETTE YANGIN ÇIKTI.