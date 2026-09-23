Dolar 48,8318 +0,05%
Euro 55,7058 -0,31%
Bist 13.226,33 +0,21%
Altın Gram 6.785,60 -1,24%
EUR/USD 1,1404 -0,43%
Brent Petrol 97,59 +2,28%
--°

Limanda duman yükseldi: ceyport'ta kamyonet yangını kontrol altına alındı

Ceyport Limanı'nda bir kamyonette başlayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; araçta hasar oluştu ve olayın çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:43

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 11:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Limanda duman yükseldi: ceyport'ta kamyonet yangını kontrol altına alındı

olay ve müdahale:

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Ceyport Limanı'nda bir kamyonette yangın çıktı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Limana ulaşan ekipler, içeride alevlere teslim olmuş bir kamyonet tespit etti ve derhal söndürme çalışmalarına başladı.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Müdahale sonucunda yangın söndürülürken, kamyonette belirgin hasar oluştu. Olay yerinde can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

dumanların etkisi ve görünürlük:

Yangından yükselen yoğun dumanlar, liman çevresinin yanı sıra şehrin birçok noktasından görüldü ve vatandaşların dikkatini çekti. Bölgedeki görüş alanı üzerinde etkili olan duman nedeniyle geçici önlemler alındı ve güvenlik mesafesi oluşturuldu.

Olayla ilgili yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında kamyonetin durumu ve yangına yol açabilecek olası etkenler değerlendirilecek; yetkililer gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacak.

TEKİRDAĞ&#039;IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE BULUNAN CEYPORT LİMANI&#039;NDA BİR KAMYONETTE YANGIN ÇIKTI.

TEKİRDAĞ'IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE BULUNAN CEYPORT LİMANI'NDA BİR KAMYONETTE YANGIN ÇIKTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalya'da ani fenalaşma trafikte ölümle sonuçlandı
images

Zonguldak'ta Sapça mevkisinde takla atan otomobil alev aldı: 1 kişi yaralandı
images

Odunpazarı'nda jandarmadan kapsamlı uyuşturucu baskını
images

Karaman'da 3. kattaki dairede ölü bulunan çiftin incelemesi kimyasal şüphesiyle...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Antalya'da ani fenalaşma trafikte ölümle sonuçlandı

Zonguldak'ta Sapça mevkisinde takla atan otomobil alev aldı: 1 kişi yaralandı

Alaplı-Akçakoca yolunda heyelan ulaşımı kısa süreli aksattı

Odunpazarı'nda jandarmadan kapsamlı uyuşturucu baskını

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü