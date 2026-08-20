Mahalle sınırına kadar inen domuz sürüsü kayısı bahçesinde görüntülendi

Mahalle yakınında kaydedilen anlar

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi, Karaköy yolu üzerindeki bir kayısı bahçesine inen domuz sürüsünün güvenlik kamerasınca kaydedildiği görüntülere sahne oldu. Görüntülerde sürünün bahçeye girerek bir süre alanda dolaştığı, ardından hızla bölgeden uzaklaşarak gözden kaybolduğu görüldü.

görüntülerin ayrıntıları:

Kamera kayıtlarında, yerleşim yerine yakın bir alanda birden fazla domuzun bahçenin iç bölümüne girdiği ve meyve ağaçlarının çevresinde dolaştığı izleniyor. Sürü, bahçede bir süre vakit geçirdikten sonra aynı yönde hızla uzaklaştı; kayıtlarda herhangi bir insan müdahalesi yer almıyor.

olası nedenler ve önlemler:

Uzman açıklaması olmadan kesin bir neden belirtilemese de, vahşi hayvanların yerleşimlere yakın alanlara inmesi genellikle besin arayışı veya doğal yaşam alanlarının daralmasıyla ilişkilendiriliyor. Bahçe sahipleri için öneriler arasında çit ve aydınlatma düzenlemeleri ile yetkili birimlere haber verme yer alıyor; benzer olayların tekrarlanması halinde ilgili kurumların bilgilendirilmesi önem taşıyor.

MALATYA'DA YERLEŞİM YERLERİNE KADAR İNEN DOMUZ SÜRÜSÜ KAYISI BAHÇESİNE GİRERKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.