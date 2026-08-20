Dolar 48,0183 +0,15%
Euro 56,1089 +0,20%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.063,14 +0,66%
EUR/USD 1,1681 -0,01%
Brent Petrol 93,15 +1,67%
--°

Kızılırmak’ta baraj hamlesi: Kırıkkale sınırlarında su seviyesi yükseldi

Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarından enerji üretimi için kontrollü su bırakılmasıyla Kızılırmak’ın Kırıkkale bölümünde debi ve seviye yükseldi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 17:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kızılırmak’ta baraj hamlesi: Kırıkkale sınırlarında su seviyesi yükseldi

Kızılırmak’ta seviye ve debide artış

Kızılırmak’ın Kırıkkale kesiminde, Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarındaki hidroelektrik santrallerinin türbinleri devreye alınarak kontrollü su salımı yapıldı. Bu uygulama sonucu nehrin Kırıkkale sınırları içindeki seviye ve debi değerlerinde belirgin bir yükselme görüldü.

Konuya ilişkin olarak Kırıkkale Valiliği, uygulama öncesinde nehirde ani ve hızlı yükselmeler yaşanabileceği uyarısında bulundu. Valilik açıklamasında vatandaşlardan nehir kıyıları, adacıklar, köprü çevreleri ve su yatağına yakın alanlardan uzak durmaları istendi.

baraj boşaltmasının kısa vadeli etkileri:

Barajlardan bırakılan suyun temel amacı enerji üretimi olarak açıklandı; türbinlerin çalıştırılmasıyla hidroelektrik santraller enerji üretimine başladı ve aynı zamanda nehrin akış hacmi arttı. Kırıkkale sınırları içinde su seviyesindeki yükseliş, akışkanlık ve debideki artışa bağlı olarak kıyı bölgelerinde geçici değişikliklere neden oldu.

Yetkililerin yaptığı uyarılar, olası ani yükselmelere karşı önlem alma ve zarar riskini azaltma amacı taşıyor; vatandaşların uyarılara uyması, kıyı kullanımı açısından önem taşıyor.

nehirin coğrafyası ve baraj ağının rolü:

Kızılırmak, Sivas’ın İmranlı ilçesi sınırlarındaki Kızıldağın güney yamaçlarından doğar ve yaklaşık bin 355 kilometre yol katederek Samsun’un Bafra ilçesinde Karadeniz’e dökülür. Nehir güzergahı arasında Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun yer alır.

Kızılırmak üzerinde Hirfanlı, Kesikköprü, Kapulukaya, Altınkaya ve Derbent gibi önemli barajlar bulunuyor. Bu barajlarda biriktirilen su, başta enerji üretimi ve tarımsal sulama olmak üzere çeşitli amaçlarla değerlendiriliyor. Kızılırmak Havzası ise yaklaşık 82 bin 221 kilometrekarelik bir alana yayılıyor ve İç Anadolu’dan Karadeniz’e kadar geniş bir coğrafyayı kapsıyor.

TÜRKİYE&#039;NİN EN UZUN NEHRİ KIZILIRMAK&#039;IN KIRIKKALE&#039;DEN GEÇEN BÖLÜMÜNDE, KESİKKÖPRÜ VE KAPULUKAYA...

TÜRKİYE'NİN EN UZUN NEHRİ KIZILIRMAK'IN KIRIKKALE'DEN GEÇEN BÖLÜMÜNDE, KESİKKÖPRÜ VE KAPULUKAYA BARAJLARINDAN KONTROLLÜ SU BIRAKILMASININ ARDINDAN SU SEVİYESİ YÜKSELDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Burhaniye'de geceyi bölen sivri sinekler mahalleyi uykusuz bıraktı
images

Mersin’de plastik döngüsü için tedbirler güçlendiriliyor
images

Keban baraj gölünde oltayla yakalanan 5,5 kiloluk sürpriz
images

Tarihi merkez çevresinde Altıparmak-Çarşamba dönüşümü hız kazanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü

Vucic ekim tarihlerini işaret etti, cumhurbaşkanlığı kışa kalabilir

Ruşen Çakır savunmasında: gizli tanık çelişkileri ve eleştirel yayın vurgusu

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı