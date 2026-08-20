Kızılırmak’ta baraj hamlesi: Kırıkkale sınırlarında su seviyesi yükseldi

Kızılırmak’ta seviye ve debide artış

Kızılırmak’ın Kırıkkale kesiminde, Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarındaki hidroelektrik santrallerinin türbinleri devreye alınarak kontrollü su salımı yapıldı. Bu uygulama sonucu nehrin Kırıkkale sınırları içindeki seviye ve debi değerlerinde belirgin bir yükselme görüldü.

Konuya ilişkin olarak Kırıkkale Valiliği, uygulama öncesinde nehirde ani ve hızlı yükselmeler yaşanabileceği uyarısında bulundu. Valilik açıklamasında vatandaşlardan nehir kıyıları, adacıklar, köprü çevreleri ve su yatağına yakın alanlardan uzak durmaları istendi.

baraj boşaltmasının kısa vadeli etkileri:

Barajlardan bırakılan suyun temel amacı enerji üretimi olarak açıklandı; türbinlerin çalıştırılmasıyla hidroelektrik santraller enerji üretimine başladı ve aynı zamanda nehrin akış hacmi arttı. Kırıkkale sınırları içinde su seviyesindeki yükseliş, akışkanlık ve debideki artışa bağlı olarak kıyı bölgelerinde geçici değişikliklere neden oldu.

Yetkililerin yaptığı uyarılar, olası ani yükselmelere karşı önlem alma ve zarar riskini azaltma amacı taşıyor; vatandaşların uyarılara uyması, kıyı kullanımı açısından önem taşıyor.

nehirin coğrafyası ve baraj ağının rolü:

Kızılırmak, Sivas’ın İmranlı ilçesi sınırlarındaki Kızıldağın güney yamaçlarından doğar ve yaklaşık bin 355 kilometre yol katederek Samsun’un Bafra ilçesinde Karadeniz’e dökülür. Nehir güzergahı arasında Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun yer alır.

Kızılırmak üzerinde Hirfanlı, Kesikköprü, Kapulukaya, Altınkaya ve Derbent gibi önemli barajlar bulunuyor. Bu barajlarda biriktirilen su, başta enerji üretimi ve tarımsal sulama olmak üzere çeşitli amaçlarla değerlendiriliyor. Kızılırmak Havzası ise yaklaşık 82 bin 221 kilometrekarelik bir alana yayılıyor ve İç Anadolu’dan Karadeniz’e kadar geniş bir coğrafyayı kapsıyor.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN NEHRİ KIZILIRMAK'IN KIRIKKALE'DEN GEÇEN BÖLÜMÜNDE, KESİKKÖPRÜ VE KAPULUKAYA BARAJLARINDAN KONTROLLÜ SU BIRAKILMASININ ARDINDAN SU SEVİYESİ YÜKSELDİ.