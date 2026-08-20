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Hakkari'de terkedilmiş taş ocağındaki su havuzuna düşen üç inekten ikisi telef oldu

Hakkari'de eski taş ocağındaki su dolu havuza düşen üç inekten ikisi boğularak telef oldu; sahipleri havuzun boşaltılmasını, zararın giderilmesini talep etti.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 17:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Hakkari'de terkedilmiş taş ocağındaki su havuzuna düşen üç inekten ikisi telef oldu

Hakkari'de eski taş ocağında meydana gelen hayvan kaybı

Hakkâri’nin Merga Bütan Kayak Merkezi zirvesinde faaliyetleri durdurulan eski taş ocağında bulunan su dolu havuza düşen üç inekten ikisi hayatını kaybetti, bir tanesi ise yaralı olduğu için kesildi. Olay, bölge hayvancıları arasında ciddi tepki yarattı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Ali Özek ve Hacı Çiftçi'ye ait büyükbaşlar, su içmek amacıyla taş ocağı alanına gitti. İşlevsiz durumda bırakılan ve içinde su bulunan havuza giren 3 inekten 2'si boğularak telef oldu. Diğer inek ise olay anında çobanın müdahalesiyle bulunduğundan çıkarıldı ancak ağır yaralı olduğu için kesildi.

sahiplerin talepleri ve olası riskler:

Hayvan sahipleri, yaşananın ciddi bir ihmalkarlık olduğunu belirterek yetkililere çağrı yaptı. Mağdurlar, eskiden faaliyet gösteren taş ocağında dolu halde bırakılan havuzun bir an önce boşaltılması ve çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını istiyor. Ayrıca telef olan hayvanların bölgeden henüz çıkarılmadığını belirten sahipler, hem çevre hem de insan sağlığı açısından risk teşkil ettiğini vurguladı.

Mağdurlar, "Tek geçim kaynağımız olan hayvanlarımız telef oldu. Şimdi zararımızı kim karşılayacak" diyerek olayın incelenmesini, havuzun boşaltılmasını ve uğradıkları zararın giderilmesini talep etti. Yetkililerden gelecek müdahalenin, benzer kazaların önlenmesi açısından önem taşıdığı bildirildi.

HAVUZA DÜŞEN ÜÇ İNEKTEN İKİSİ TELEF OLDU

HAVUZA DÜŞEN ÜÇ İNEKTEN İKİSİ TELEF OLDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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