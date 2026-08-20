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Aliağa'nın genç yüzücüleri Serkan Acar'la başarılarını paylaştı

AGM sporcuları, Samsun'daki 10-11-12 yaş bölge yarışlarında elde ettikleri başarıların ardından Belediye Başkanı Serkan Acar'ın makamında tebrik edildi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 17:29

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EDİTÖR: Emre Koç

Aliağa'nın genç yüzücüleri Serkan Acar'la başarılarını paylaştı

başkanla buluşma:

Aliağa Gençlik Merkezi (AGM) Spor Kulübü sporcuları, antrenörleri ve velileri, Samsun'da elde ettikleri başarılı sonuçların ardından Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette AGM Spor Kulübü Başkanı Mustafa Bora, antrenörler Muhammed Ali Duman, Faruk Keleş ve Kadir Özel ile sporcular ve aileleri hazır bulundu. Başkan Acar, gençleri, antrenörleri ve aileleri tebrik ederek sporun çocukların gelişimindeki önemine vurgu yaptı.

Başkan Serkan Acar'ın sözleri: "Yerel yöneticilerin asıl misyonu çocuklarımıza iyi bir gelecek sağlayacak ortamı hazırlamaktır. Çocuklarımızın spor ve sanatın farklı dallarıyla ilgilenmelerini, yeteneklerini keşfederek kendilerini geliştirmelerini istiyoruz. Bunun için gerekli imkanları oluşturmak adına çalışıyoruz. Sizlerin elde ettiği başarılar bizler için büyük bir gurur. Sporcularımızı, ailelerimizi ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum."

organizasyon ve katılımcılar:

Yarışlar 3-5 Temmuz 2026 tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirildi. Etkinlikte Türkiye'nin 25 ilinden 50 kulüp katıldı; 328 kadın ve 295 erkek olmak üzere toplam 623 sporcu mücadele etti. Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü adına 21 sporcu yarıştı.

aliağalı yüzücülerin öne çıkan dereceleri:

10 yaş kategorisinde Eflin Çelik, 100 m serbest, 100 m kelebek ve 200 m karışık yarışlarında birincilikler elde ederek bölge şampiyonu oldu; 100 m sırtüstünde ikinci sırayı aldı. Aynı kategoride Sıla Küçükvardar 100 m ve 50 m kurbağalamada dördüncü, Emre Ara 50 m kelebekte beşinci, 200 m serbestte altıncı ve 100 m serbestte sekizinci, Naz Marangoz 50 m sırtüstünde dokuzuncu ve Deniz Altay 100 m serbestte dokuzuncu oldu.

11 yaş kategorisinde Derin Akalın 200 m kurbağalamada beşinci olurken, Alperen Öztürk 200 m serbestte dördüncü, 400 m serbestte beşinci ve 200 m karışıkta yedinci olarak üç branşta Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) barajını geçti ve Aliağa'nın ilk SEM sporcusu oldu.

12 yaş kategorisinde Haktan Beker, 100 m kurbağalamada ikinci, 50 m kurbağalamada üçüncü, 50 m serbestte yedinci ve 50 m sırtüstünde sekizinci sırayı aldı.

Takımlar düzeyinde ise Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü 10 yaş kızlar takımı, 4x50 m serbest bayrak ve 4x50 m karışık bayrak yarışlarında ikincilik elde etti.

Ziyaret, sporcuların başarılarının kutlanması ve gençlere sağlanan fırsatların öneminin vurgulanmasıyla son buldu.

BAŞKAN SERKAN ACAR, BAŞARILI YÜZÜCÜLERLE ANTRENÖRLERİNİ VE VELİLERİNİ MAKAMINDA AĞIRLADI

BAŞKAN SERKAN ACAR, BAŞARILI YÜZÜCÜLERLE ANTRENÖRLERİNİ VE VELİLERİNİ MAKAMINDA AĞIRLADI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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