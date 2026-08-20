Kızılırmak Kırıkkale kıyılarında yükseldi: türbinler enerji için devreye alındı

Kızılırmak'ta kontrollü su salınımı:

Kırıkkale sınırları içindeki Kızılırmak bölümünde, barajlardan planlı su bırakılması nehir seviyesinde belirgin bir artışa neden oldu. Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarındaki hidroelektrik santrallerinin türbinleri enerji üretimi amacıyla devreye alındı ve açılan kapaklardan kontrollü miktarda su bırakıldı. Bu uygulama nehrin debisini ve su yüksekliğini etkiledi.

Valiliğin uyarısı ve alınan tedbirler:

Kırıkkale Valiliği önceden yaptığı açıklamada, su bırakılması sırasında nehirde ani ve hızlı yükselmeler olabileceğini bildirdi. Vatandaşlardan nehir kıyıları, adacıklar, köprü çevreleri ve su yatağına yakın alanlardan uzak durmaları istendi. Yetkililer, planlı su salınımı sırasında olası risklere karşı uyanık olunması gerektiğini vurguladı.

Hangi amaçla kullanılıyor ve havzanın kapsamı:

Kızılırmak üzerinde Hirfanlı, Kesikköprü, Kapulukaya, Altınkaya ve Derbent gibi önemli barajlar bulunuyor. Bu barajlarda biriktirilen su, başta enerji üretimi olmak üzere tarımsal sulama gibi farklı ihtiyaçlarda değerlendiriliyor. Kızılırmak Havzası yaklaşık 82 bin 221 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor ve İç Anadolu'dan Karadeniz'e kadar geniş bir coğrafyaya uzanıyor.

Nehir, Sivas'ın İmranlı ilçesi sınırlarındaki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğuyor ve yaklaşık bin 355 kilometre yol kat ederek Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülüyor. Güzergâhında Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun illeri yer alıyor.

Yetkililer, enerji üretimini ve su yönetimini dengelemek için yapılan bu tür kontrollü su bırakışlarının planlı yürütüldüğünü, ancak uygulama sırasında halkın güvenliğinin öncelik olduğunu belirtiyor.

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