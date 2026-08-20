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Beyşehir'de yuvalar boşaldı: leyleklerin göçü vadileri sessizleştirdi

Beyşehir'de Leylekler Vadisi ile Leylekler Tepesi'ndeki leylekler ağustos ortasında göç edince yuvalar boş kaldı, bölge sessizliğe büründü.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 17:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Beyşehir'de yuvalar boşaldı: leyleklerin göçü vadileri sessizleştirdi

Beyşehir'de yuvalar boşaldı: leyleklerin göçü vadileri sessizleştirdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde son yıllarda bölgenin simge noktalarından biri haline gelen Leylekler Vadisi ile Leylekler Tepesi, leyleklerin toplu göçünün ardından sessizliğe büründü.

Leyleklerin geliş ve göç takvimi:

Mart ayının son günlerinde ilkbaharın habercisi olarak Beyşehir'e gelen leylekler, Yeşildağ Mahallesi'ndeki Leylekler Vadisi ile Adaköy Mahallesi'ndeki Leylekler Tepesi'nde bulunan yuvalarına yerleşti. Bahar ve yaz aylarını bölgede geçiren leylekler, ağustos ayının ortalarına gelinmesiyle daha sıcak ülkelere doğru göç yolculuğuna çıktı.

Bölgede gözlenen değişiklikler:

Leyleklerin bölgeden ayrılmasıyla, konakladıkları dönemde yoğun ziyaretçi akınına uğrayan alanlarda alışılmış görüntüler sona erdi. Yuvaların boş kalmasıyla leyleklerin birbirlerine gagalarını vurarak çıkardığı ve bölgeyle özdeşleşen 'lak lak' sesleri kesildi; her iki alan da sessizliğe büründü.

Yerel yaşam ve ziyaretçi hareketliliğinde hissedilen bu durgunluk, leyleklerin yıllık göç ritminin doğal bir parçası olarak değerlendiriliyor. Geçici sessizliğin, kuşların geri dönüşüyle yeniden hareketleneceği öngörülüyor.

LEYLEKLER VADİSİ İLE LEYLEKLER TEPESİ, LEYLEKLERİN TOPLU OLARAK GÖÇ ETMESİNİN ARDINDAN SESSİZLİĞE...

LEYLEKLER VADİSİ İLE LEYLEKLER TEPESİ, LEYLEKLERİN TOPLU OLARAK GÖÇ ETMESİNİN ARDINDAN SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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