Yeni Parti'de isim tartışması: küçük müdahale gündemi kapatabilir

MYK toplantısında öncelik isim tartışması oldu:

YENİ Parti Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplanırken, toplantı sonrası basına açıklama yapan sözcü Zeynel Emre partinin karşılaştığı isim itirazına ilişkin değerlendirme yaptı. Emre, YENİ Parti ismine yönelik itirazların iltibas iddiası taşıdığını, ancak bunun örnek olaylar dışında çok istisnai olduğunu belirterek, sorunun pratik bir müdahaleyle çözülebileceğini söyledi.

Emre, ismin önüne yapılacak küçük bir düzenlemenin konuyu kapatabileceğini vurguladı. Kurucular Kurulu'nun şu ana dek bu konuda herhangi bir taleple gündeme gelmediğini, çünkü henüz kurultayın toplanmadığını aktardı. Ayrıca Yenilik Partisi başvurusuna ilişkin seçeneğin de masada bulunduğunu ifade etti.

ekonomik zararların tazmini için kanun teklifi:

Toplantıda ele alınan bir diğer başlık, kamu kaynaklarıyla özel zararların karşılanmaması gerektiği yönündeki yaklaşım oldu. Emre, YENİ Parti Ekonomi Eşgüdüm Konseyi'nin hazırladığı kanun teklifine dair bilgi vererek, tıpkı yurt dışındaki örneklerde olduğu gibi, zarara sebebiyet verenlerin mal varlıklarının tespit edilerek zararların buradan karşılanmasına yönelik bir teklif hazırlandığını kaydetti.

Emre, bu kanun teklifinin Ümit Özlale, İzmir Milletvekili tarafından bu hafta Meclis'e sunulacağını belirtti ve teklifin hedefinin kamu kaynaklarının özel zararların giderilmesinde kullanılmasının önüne geçmek olduğunu söyledi.

erken seçim tartışması ve anayasal çerçeve:

Emre ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına dair eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ifadelerine de değindi. Tunç'un 2028'de yeniden adaylık öngören sözlerine yanıt veren Emre, Anayasa'ya göre Erdoğan'ın görev süresinin dolmuş olduğunu, bir cumhurbaşkanının yeniden aday olabilmesi için görev süresinin son döneminde Meclis tarafından erken seçim kararı alınması gerektiğini belirtti.

Emre, bu sürecin işletilebilmesi için Anayasa'da gerekli sayının 360 olduğunu hatırlattı.

Basın mensuplarına yaptığı son değerlendirmede Emre, YENİ Parti ismine ilişkin Anayasa Mahkemesi başvurusunun hızlıca karara bağlanabileceğini, mahkemenin iltibas yoktur şeklinde karar verebileceğini; aksi durumda ise partinin isminin başına hızla düzenleme getirerek konuyu kapatabileceklerini söyledi.

YENİ Parti Sözcüsü Emre: "YENİ Parti isminin başına küçük bir düzenleme koyarak konuyu kapatabiliriz"