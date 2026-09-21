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DMM'den 'Ailem Güvende' iddialarına resmi yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Ailem Güvende' operasyonlarının keyfi yürütüldüğü iddialarını yalanlayarak soruşturmaların delil, ihbar ve yargı gözetiminde olduğunu bildirdi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 20:48

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EDİTÖR: Serkan Varol

DMM'den 'Ailem Güvende' iddialarına resmi yalanlama

DMM'den açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı uluslararası basın yayın organlarında yer alan ve ülkemizde yürütülen 'Ailem Güvende' operasyonlarının "keyfi ve hedef gözeterek yürütüldüğü" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. Kurum paylaşımında bu tür haberlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon olduğu vurgulandı.

operasyonların hedefi ve devletin sorumluluğu:

Açıklamada, çocukları uyuşturucu maddelerden, cinsel istismardan, fuhuş ekonomisinden ve dijital manipülasyondan korumanın devletin asli görevi olduğu hatırlatıldı. Türkiye'nin 2026-2035 yıllarını "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan ettiği ve politikanın odağına "çocuğun üstün yararını" aldığı belirtildi.

soruşturmaların yürütülme biçimi:

'Ailem Güvende' operasyonlarının uyuşturucu, fuhuş, fuhuşa aracılık ve çocuk istismarı odağında faaliyet gösteren organize suç yapılanmalarına karşı yürütüldüğü ifade edildi. DMM, soruşturmaların yargı organlarının gözetiminde, somut deliller ve ihbarlar çerçevesinde, adli süreçlere bağlı kalarak ve hukuk devleti ilkelerine sıkı sıkıya riayet edilerek sürdürüldüğünü bildirdi.

Kurum açıklamasında ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti, çocuklarımızın ve aile yapımızın güvenliğini hiçbir dış baskı, karalama kampanyası ya da algı operasyonuna feda etmeyecektir" denildi ve uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan maksatlı yayınlara itibar edilmemesi istendi.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ (DMM), TARAFINDAN, ‘AİLEM GÜVENDE’ OPERASYONLARININ ‘KEYFİ VE...

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ (DMM), TARAFINDAN, ‘AİLEM GÜVENDE’ OPERASYONLARININ ‘KEYFİ VE HEDEF GÖZETEREK YÜRÜTÜLDÜĞÜ’ YÖNÜNDEKİ İDDİALARINA YALANLAMA.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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