İş görüşmesi vaadiyle hesap açtırıp kredi çeken iki kişi tutuklandı

Olayın özeti:

Kocaeli genelinde, iş görüşmesi bahanesiyle mağdurları çağırıp banka hesabı açtıran ve bu hesaplardan kredi çekerek paraları kendi hesaplarına aktardıkları belirlenen iki kişi yakalandı.

Operasyon ve yakalama:

Edinilen bilgilere göre, Gebze ve İzmit ilçelerinde meydana gelen dolandırıcılık ve bilişim yoluyla hırsızlık ihbarları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan tespitler sonucu A.T.K. ve M.S.K. isimli şüpheliler, dün İzmit'te düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın ayrıntıları:

Soruşturmada, şüphelilerin mağdurları iş görüşmesi vaadiyle çağırdıkları, onlara banka hesabı açtırdıkları ve bu hesaplar üzerinden kredi kullanıp çekilen paraları kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi. İfadeler ve banka kayıtları üzerinde yapılan incelemede 3 kişinin mağdur olduğu tespit edildi.

Adli süreç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Gebze ve Kocaeli adliyelerine sevk edildi. A.T.K. ve M.S.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOCAELİ’DE İŞ GÖRÜŞMESİ BAHANESİYLE MAĞDURLARI ÇAĞIRARAK BANKA HESABI AÇTIRAN VE BU HESAPLARDAN KREDİ ÇEKİP KENDİ HESAPLARINA TRANSFER EDEN 2 ŞÜPHELİ, DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI. 3 KİŞİYİ DOLANDIRDIĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİLER ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.