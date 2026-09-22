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Malatya'da parkta çıkan kavga bacağından vurulan bir yaralıyla sonuçlandı

Battalgazi Hasan Varol Mahallesi'nde Üçgen Park'ta tartışma çıktı; S.K. (26) bacağına iki kurşun isabet etti, şüpheliler kaçtı, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 00:07

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 00:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Malatya'da parkta çıkan kavga bacağından vurulan bir yaralıyla sonuçlandı

Olayın ayrıntıları

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Hasan Varol Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde, saat 22.45 sıralarında Üçgen Park içinde çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü.

İddiaya göre, S.K. (26) ile husumetli iki kişi arasında başlayan sözlü tartışma sırasında şüphelilerin ateş açması sonucu S.K.'nın bacağına 2 kurşun isabet etti. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri incelemesi:

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede 2 adet boş kovan buldu. Şüpheliler olay yerinden kaçtı; kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor.

HUSUMETLİLERİN TARTIŞMASI KANLI BİTTİ: 1 YARALI

HUSUMETLİLERİN TARTIŞMASI KANLI BİTTİ: 1 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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