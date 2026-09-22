Malatya'da parkta çıkan kavga bacağından vurulan bir yaralıyla sonuçlandı

Olayın ayrıntıları

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Hasan Varol Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde, saat 22.45 sıralarında Üçgen Park içinde çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü.

İddiaya göre, S.K. (26) ile husumetli iki kişi arasında başlayan sözlü tartışma sırasında şüphelilerin ateş açması sonucu S.K.'nın bacağına 2 kurşun isabet etti. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri incelemesi:

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede 2 adet boş kovan buldu. Şüpheliler olay yerinden kaçtı; kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor.

HUSUMETLİLERİN TARTIŞMASI KANLI BİTTİ: 1 YARALI