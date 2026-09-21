Sakaryaspor on yıl sonra sezona 3'te 3 ile lider başladı

tarihi açılış: sakaryaspor'dan 3'te 3

Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2026-2027 sezonuna hızlı başladı. Takım, ilk üç haftada oynadığı tüm maçlardan galibiyetle ayrılarak 3 maçta 9 puan ve liderlik koltuğunu elde etti. Yeşil-siyahlılar bu performansla on yıl öncesine kadar uzanan bir dönemi tekrarladı.

maç sonuçları ve gol dağılımı:

Sezonun açılışında deplasmanda 1461 Trabzon FK'yı 3-2 mağlup eden Sakaryaspor, ikinci haftada evinde Adana 01 FK'yı 2-0 yendi. Üçüncü haftada Kahramanmaraş İstiklalspor deplasmanından 3-1'lik skorla galip dönen ekip, ilk üç maçta 8 gol atıp 3 gol yedi. Hücumda Kerim Frei ve Uğur Can ikişer golle öne çıkarken; Hasan Bilal, İlhan Depe, Yalçın Kılınç ve Evren Korkmaz da skora katkı sağladı.

geçen sezonla kıyaslama:

2025-2026 sezonunun ilk üç haftasında Sakaryaspor 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 4 puan toplamıştı. O dönem takım 5 gol atıp 5 gol yemiş, gol averajı 0 olarak kayıtlara geçmişti. Bu sezon ise puan 4'ten 9'a, averaj ise 0'dan +5'e yükseldi; atılan gol sayısı 5'ten 8'e, yenen gol sayısı ise 5'ten 3'e düştü.

tarihsel bağlam ve önceki seri:

Yeşil-siyahlıların lige 3'te 3 galibiyetle başlama başarısı, en son 2016-2017 sezonunda TFF 3. Lig'de görülmüştü. O sezonda Çankaya SK ve İzmir Çoruhlu'yu mağlup edip 2'de 2 yapan takım, ardından 1461 Trabzon FK'yı da yenerek seriyi 3 maça çıkarmış; dördüncü haftadaki Afyonspor beraberliğiyle bu tablo sonlanmıştı. Bugünkü seri, kulüp tarihinin benzer bir dönüm noktasına işaret ediyor.

teknik ekip ve çevresel etki:

Takımın başındaki Ümit Bozkurt performanstaki etkisini göstermeye başladı. Aile bağı da dikkat çekiyor; Ümit Bozkurt'un kardeşi Serdar Bozkurt yönetimindeki Elazığspor da TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta güçlü bir başlangıç yaptı. Elazığspor sırasıyla Sebatspor'u 3-1, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 ve evinde lider Aliağa FK'yı 5-0 mağlup ederek kendi grubunda liderliğe yükseldi.

Sakaryaspor için ilk üç haftalık periyot takımın hem skor üretimi hem de savunma disiplininde belirgin bir iyileşme gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu ivme sezonun ilerleyen dönemlerinde sürdürülebilir olursa, yeşil-siyahlılar playoff veya şampiyonluk hedeflerine güçlü şekilde tutunabilir.

SAKARYASPOR, 2026-2027 SEZONUNUN İLK 3 HAFTASINDA SERGİLEDİĞİ PERFORMANSLA, GEÇEN SEZONUN AYNI DÖNEMİNE KIYASLA BÜYÜK BİR ÇIKIŞ YAKALADI. (ARŞİV)