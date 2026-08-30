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Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı, kafile Diyarbakır'a hareket etti

Trendyol Süper Lig 3. hafta maçı için hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tamamlayan Trabzonspor, antrenman sonrası kafileyle Diyarbakır'a gitti.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 15:53

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı, kafile Diyarbakır'a hareket etti

Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı, kafile Diyarbakır'a hareket etti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maça hazırlan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki son antrenmanını Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde tamamladı. Antrenman bitiminde bordo-mavililer, hazırlıklarını noktalayarak kamp kafilesiyle Diyarbakır'a hareket etti.

Antrenmanda son dokunuşlar:

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki çalışma, maçın taktiksel ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar ve kısa süreli yoğunlukları içeriyordu. Teknik ekip, takımın saha düzeni ve maç planı üzerinde son değerlendirmeleri yaparak oyuncuları deplasmana uğurladı.

Kadro ve eksikler:

Trabzonspor'un Amed Sportif Faaliyetler maçı için belirlenen kafilesi 20 oyuncudan oluştu. Tedavileri süren Folcarelli, Batagov, Okay Yokuşlu ve Ruslan Malinovskyi kadroda yer almazken, transfer görüşmeleri için izinli olan Benjamin Bouchouari ve Rene Mitongo de kafilede bulunmadı.

Kafilede yer alan oyuncular: Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Fabinho Tavares, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Ernest Muçi, Noah Saviolo, Mohamed Salah, Umut Nayir ve Paul Onuachu.

Yarınki karşılaşma öncesi teknik heyetin eksikleri değerlendirerek sahaya süreceği ilk 11 ve maç içindeki taktik tercihleri belirleyici olacak.

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA DEPLASMANDA AMED SPORTİF FAALİYETLER İLE...

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA DEPLASMANDA AMED SPORTİF FAALİYETLER İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLAYARAK DİYARBAKIR’A HAREKET ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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