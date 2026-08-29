Salihli'de üreticilere zeytin sineği uyarısı: üç gün içinde ilaçlama çağrısı

Salihli'de zeytin üreticilerine ilaçlama çağrısı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçedeki zeytinliklerde artan zeytin sineği riskine karşı üreticileri uyardı. Yetkililer, zararlının verim ve kaliteyi olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti ve hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Müdürlüğün duyurusu:

Yapılan bilgilendirmede üreticilerden 29-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında ruhsatlı bir bitki koruma ürünü ile ilaçlama yapmaları istendi. Yetkililer, ilaçlama zamanlamasının ve kullanılan ürünün ruhsat durumunun üretim başarısı açısından belirleyici olduğunu vurguladı.

Üreticilere dikkat edilmesi gerekenler:

Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin ilaçlama sırasında ruhsatlı ürün kullanmaları, ürün etiketinde belirtilen kullanım talimatlarına uymaları ve kişisel korunma önlemlerini almaları gerektiğini hatırlattı. Ayrıca uygulamanın kayıt altına alınması ve komşu arazilerle koordinasyonun sağlanması önerildi.

Üreticilerden belirtilen tarihler içinde gerekli mücadeleyi yaparak ürünlerini zeytin sineğine karşı korumaları istendi; yetkililer, zamanında ve doğru uygulamanın verim ile kalite kaybını önlemede büyük rol oynayacağını belirtti.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, İLÇEDEKİ ZEYTİN ÜRETİCİLERİNİ ZEYTİN SİNEĞİNE KARŞI MÜCADELE KONUSUNDA UYARDI. ÜRETİCİLERİN 3 GÜN İÇERİSİNDE RUHSATLI BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİYLE İLAÇLAMA YAPMALARI İSTENDİ.