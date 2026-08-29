Mersin Üniversitesi otoparklarını güneş santraline çevirerek 27 milyon liradan fazla tasarruf etti

Mersin Üniversitesi (MEÜ), çevre dostu ve enerji üreten bir kampüs hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği Güneş Enerjisi Santrali (GES) projeleriyle hem üretim hem de maliyet avantajı elde etti. Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda ve Dünya Bankası kaynaklı yaklaşık 400 milyon TL bütçeli KABEV projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Proje kapsamı ve üretim verileri

Üniversite Hastanesi ile Tıp ve Mimarlık Fakültelerinin otopark alanlarına kurulan santraller, atıl kalan alanları temiz enerji üretim merkezlerine dönüştürdü. Santraller devreye alındığından bu yana toplamda 4,5 milyon kilovatsaatin üzerinde elektrik üretilirken, bunun ekonomik karşılığı olarak 27 milyon TL'yi aşan bir tasarruf sağlandı. MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar tarafından paylaşılan 2026 yılı Ağustos verilerine göre, yalnızca yılın ilk yedi ayında GES'lerden 1,7 milyon kilovatsaatin üzerinde üretim yapılarak 8,5 milyon TL tasarruf elde edildi.

Verim artırma ve otomasyon uygulamaları

Rektör Yaşar, projenin yalnızca panel kurulumundan ibaret olmadığını vurgulayarak, hastane ve fakülte binalarının mekanik ısıtma-soğutma ve aydınlatma sistemlerinin modern teknolojilerle yenilendiğini aktardı. Akıllı otomasyon sistemleri sayesinde mesai sonlarında ilgili alanların otomatik kapanması sağlanarak enerji israfı azaltıldı. Bu çalışmalar kampüs genelinde enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor.

MEÜ, projenin bir sonraki etabında Onkoloji Hastanesi otoparkına da GES kurulacağını belirterek, geleceğe daha çevreci ve kendi kendine yeten bir üniversite bırakma hedefini yineledi. Rektör Yaşar, projeye katkı sunan tüm çalışma arkadaşları ve paydaşlara teşekkür ederek uygulamanın kent için de faydalı olmasını diledi.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ, YAKLAŞIK 400 MİLYON TL BÜTÇEYLE HAYATA GEÇİRİLEN GÜNEŞ ENERJİSİ PROJESİYLE ELEKTRİK İHTİYACININ BİR BÖLÜMÜNÜ GÜNEŞTEN KARŞILIYOR.