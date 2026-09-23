Manisa'da altyapı yatırımları Dünya Bankası ve İller Bankası ile detaylı şekilde ele alındı

toplantı ve katılımcılar:

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Dünya Bankası heyeti ile İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü temsilcileri bir araya geldi. Görüşmeye MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak ve ilgili daire başkanları katıldı. Toplantının gündeminde şehir merkezinde ve ilçelerde yürütülen altyapı çalışmaları ile önümüzdeki dönemde planlanan projelerin durumu bulunuyordu.

yatırımların ve projelerin değerlendirilmesi:

Toplantıda MASKİ yatırım programında yer alan projelerin mevcut aşamaları ayrıntılı biçimde ele alındı. Tamamlanan yatırımların sonuçları, devam eden işlerin ilerleme süreçleri ve geleceğe dönük planlar üzerinde karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Özellikle içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı alanlarındaki ihtiyaçlar, Manisa'nın büyüyen nüfusu ve artan hizmet beklentileri bağlamında değerlendirildi.

Değerlendirmede projelerin teknik uygulama süreçleri, zaman planları ve saha çalışmalarının niteliği tartışıldı. MASKİ yetkilileri, yürütülen işleri ve hedeflenen teslim tarihlerini sunarken, banka heyetleri finansman, risk yönetimi ve izleme konularında geri bildirim sağladı.

kurumlar arası koordinasyon ve finansman süreçleri:

Toplantının diğer önemli başlığı projelerin finansman ve uygulama süreçleriydi. Sürdürülebilir ve dayanıklı bir altyapı oluşturulması hedefi doğrultusunda kaynak kullanımı, maliyet kontrolü ve finansman modelleri masaya yatırıldı. Ayrıca, proje uygulamalarında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve izin süreçlerinin etkinleştirilmesi üzerinde duruldu.

MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, toplantının devam eden ve planlanan yatırımlar açısından önemine vurgu yaparak, projelerin hayata geçirilmesinde Dünya Bankası ve İller Bankası desteğinin belirleyici olduğunu ifade etti. Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu öncülüğünde yeni proje hazırlıklarının süreceğini ve uygulamaların takip edileceğini belirtti.

Toplantı, sahadaki işlerin hızlandırılması, finansal sürdürülebilirlik ve kurumsal iş birliğinin artırılması hedefleri doğrultusunda sonlandırıldı. Yetkililer, teknik ve mali konularda ortak bir yol haritası oluşturma yönünde mutabakata varıldığını aktardı.

DÜNYA BANKASI HEYETİ İLE İLLER BANKASI İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HEYETİ, MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE (MASKİ) MİSYON ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ. GÖRÜŞMEDE MANİSA MERKEZ VE İLÇELERDE TAMAMLANAN, DEVAM EDEN VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE PLANLANAN ALTYAPI YATIRIMLARI İLE PROJELERİN FİNANSMAN VE UYGULAMA SÜREÇLERİ DEĞERLENDİRİLDİ.