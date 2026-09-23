Ekmek israfı çöplükleri değil hayvan yemini besliyor

Ekmek israfı ve toplumsal yansımaları

Dünya genelinde açlık ve gıdaya erişim gündemin üst sıralarında yer alırken, Türkiye'de yıllardır devam eden ekmek israfı tabloyu ağırlaştırıyor. Yapılan araştırmalar, günlük ekmek israfının artık 6 milyon adede ulaştığını gösteriyor. Bu tabloya yerel bir örnek olarak Aydın'da, insan tüketimi için üretilen bazı ekmeklerin çöpe gitmemesi için hayvan yemi olarak satıldığı tespit edildi.

israfın büyüklüğü

Yaklaşık 10 yıl önce günlük israfın 5 milyon olduğu kaydedilirken, bugün bu rakam 6 milyon seviyesine çıktı. Yıllık bazda bu durum, yaklaşık 2 milyar 190 milyon ekmeğin israf edilmesine denk geliyor ve güncel hesapla 38 milyar 325 milyon TL ekonomik kayıp anlamına geliyor. Ayrıca araştırmalarda Türkiye'de her yıl yaklaşık 542 bin ton ekmeğin israf edildiği vurgulanıyor.

ekonomik ve pratik etkiler

Uzmanlar, ekmeğin en tazesinden ziyade bir süre dinlenmiş halinin tüketilmesini öneriyor; zira çoğu ekmek türünde raf ömrü 3-7 gün arasında değişiyor. Üretimin ertesi gününü 'bayatlama' gerekçesiyle çöpe giden veya hayvan yemi olarak değerlendirilen ekmekler, hem hane ekonomisine hem de ulusal ekonomiye zarar veriyor. Aydın gibi bölgelerde, insan tüketimi için üretilen ürünü alternatif pazarlarda değerlendirmek, israfı azaltıyor gibi görünse de sorunun kökten çözümü değil; üretim ve tüketim alışkanlıkları ile lojistik ve dağıtım zincirindeki aksaklıkların giderilmesi gerekiyor.

öneriler ve sonuç

Mevcut veriler, ekmek israfının hem maddi kayba hem de kaynakların verimsiz kullanımına yol açtığını gösteriyor. Bu nedenle tüketici bilincinin artırılması, satış ve dağıtım süreçlerinin iyileştirilmesi ve pratik saklama önerilerinin yaygınlaştırılması israfı azaltmada öncelikli adımlar olarak öne çıkıyor. Aydın’da gözlenen hayvan yemi uygulaması, atığı tamamen ortadan kaldırmasa da israfın azaltılmasına yönelik geçici bir çözüm örneği sunuyor.

DÜNYANIN PEK ÇOK ÜLKESİNDE AÇLIK VE GIDAYA ULAŞIM EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİNİN BAŞINDA YERİNİ KORURKEN TÜRKİYE’DE YILLARDIR EKMEK İSRAFI ÖNLENEMİYOR. YAPILAN ARAŞTIRMALARA GÖRE, TÜRKİYE’DE GÜNLÜK EKMEK İSRAFI 6 MİLYON ADEDE ULAŞIRKEN, AYDIN’DA İNSANLAR İÇİN ÜRETİLEN EKMEKLER, ÇÖPE GİTMEMESİ İÇİN BAZI YERLERDE HAYVAN YEMİ OLARAK SATILIYOR.