Samsun iş dünyasına Kırgızistan'dan ortaklık ve yatırım daveti

Ziyaret ve ana mesaj

Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Çıngız Toktobekov, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetimiyle bir araya gelerek Samsun iş dünyasına Kırgızistan'da yatırım ve ortak projeler çağrısında bulundu. Toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, Samsun merkezli firmaların Kırgızistan pazarındaki etkinliğinin artırılması ve karşılıklı yatırım fırsatları masaya yatırıldı.

Görüşmenin odak noktaları:

Toplantıya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Görüşmede, ticaretin geliştirilmesi ve yatırım akışının hızlandırılması konusunda karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Toktobekov, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki bağların köklü olduğunu vurgulayıp bunların pratiğe dökülmesi gerektiğini söyledi: "Bizler iki kardeş ülkeyiz. Özümüz, kökümüz zaten bir. Ciddi kan bağımız, dostane ve kültürel ilişkilerimiz var. Bu bağların kâğıt üstünde kalmasın istiyoruz."

Başkonsolosluk kanadından aktarılan planlar arasında Samsun iş dünyasını da kapsayacak ortak bir organizasyon düzenleme niyeti bulunuyor. Toktobekov, 2024 yılında iki ülke arasında 26 anlaşma imzalandığını ve 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefinin belirlendiğini hatırlatarak, bu hedefe ulaşmada Samsunlu iş insanlarının rolüne dikkat çekti.

Samsun'un ekonomik fırsatları:

TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Samsun'un bölgesel bir ticaret ve üretim merkezi olduğunu anlattı. Murzioğlu, kentin güçlü üretim altyapısı, çeşitlenen hizmet sektörü ve geçmişten gelen ticaret geleneğinin yatırımcılar için sunduğu avantajlara dikkat çekti ve iki ülke iş dünyasının daha sık bir araya gelmesinin ticareti büyüteceğini belirtti.

Murzioğlu toplantıda şunları söyledi: "Oda olarak iki kardeş ülke arasında başta ekonomi olmak üzere her alanda ilişkilerimizi daha ileriye taşımak adına elimizden gelen çabayı göstermeye hazırız" ve "Kırgızistan her anlamda önemsediğimiz bir ülke. İki ülke arasında ciddi bir ticaret hacmi var ve bizim hedefimiz bunu geliştirmek olmalıdır." sözleriyle iş birliği mesajını yineledi.

Toplantı sırasında hem yatırımcı güvenine vurgu yapıldı hem de Kırgızistan’ın coğrafi konumu ve Avrasya Ekonomik Birliği üyeliğinin ticaret avantajları masaya yatırıldı. Toktobekov, yatırımcıyı "baş tacı" olarak gördüklerini ve Samsun’dan gelecek yatırımcıları Kırgızistan’da görmek istediklerini ifade etti.

Görüşme, karşılıklı hediye takdimi ve iyi niyet mesajları ile sona erdi. Taraflar bu ziyareti, somut iş birliklerine dönüşebilecek adımlar atılması için ilk ve verimli bir başlangıç olarak nitelendirdi.

ÇINGIZ TOKTOBEKOV (ORTADA), TSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU (SAĞDA), MECLİS BAŞKANI HALUK AKYÜZ (SOLDA).