Ata tohumuyla yetişen pijamalı karpuz Beyağaç'ta 2 dönümden 10 tona çıktı

Beyağaç'ta ata tohumundan gelen bereket

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yöreyle özdeşleşen Pijamalı Beyağaç karpuzu bu yıl da yüzleri güldürdü. 52 yaşındaki üretici Hatice Parıldayan, 2 dönümlük arazisinde nesillerden aktarılan ata tohumundan yetiştirdiği fideleri mayıs ayında toprağa verdi ve sezon boyunca titizlikle takip etti.

Hasat süreci ve verim:

Parıldayan temmuz ayı sonunda ilk karpuzlarını toplamaya başladı. Yaklaşık iki ay süren hasat eylül ayında sona erdi ve tarladan alınan ürün miktarı yaklaşık 10 ton olarak kaydedildi. Toplanan karpuzların büyük bölümü Beyağaç ilçe merkezindeki pazarlarda tüketicilerle buluştu.

Yöresel değer ve üretimin önemi:

Pijamalı Beyağaç karpuzu, kabuğundaki belirgin çizgili görünümüyle diğer karpuzlardan ayrılıyor ve yöresel tarım kültüründe önemli bir yere sahip. Parıldayan, ata tohumlarının korunmasının hem üretimin sürekliliği hem de kültürel miras açısından kritik olduğunu vurguladı ve aynı arazide gelecek yıl da üretime devam etmeyi planladığını söyledi. Üretimin doğrudan tüketiciye ulaşması, üretici için ayrı bir memnuniyet kaynağı oldu.

Belediye desteği ve tanıtım çalışmaları:

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ise ilçenin tarımsal potansiyelinin ve yöresel ürünlerin korunmasının önemine dikkat çekti. Pütün, ata tohumlarının gelecek kuşaklara aktarılması ve geleneksel üretim yöntemlerinin sürdürülmesi için yerel üreticilere destek verileceğini; bölgenin kendine özgü tarımsal ürünlerinin tanıtım çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

DENİZLİ’NİN BEYAĞAÇ İLÇESİNDE 52 YAŞINDAKİ ÜRETİCİ HATİCE PARILDAYAN’IN 2 DÖNÜMLÜK ARAZİDE ATA TOHUMUNDAN YETİŞTİRDİĞİ YÖREYE ÖZGÜ PİJAMALI BEYAĞAÇ KARPUZUNDA SEZON BEREKETLİ GEÇTİ. MAYIS AYINDA TOPRAKLA BULUŞAN FİDELERDEN YAKLAŞIK 10 TON ÜRÜN ELDE EDEN PARILDAYAN, KARPUZLARINI İLÇE MERKEZİNDEKİ PAZARLARDA TÜKETİCİYLE BULUŞTURDU.