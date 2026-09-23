Hepsiburada yapay zekâ ve sürdürülebilirlikle TEKNOFEST Güneydoğu sahnesinde

Hepsiburada TEKNOFEST Güneydoğu'da:

Hepsiburada, yapay zekâ temelli çözümlerini ve günlük yaşamı kolaylaştıran teknolojilerini 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu’de sergileyecek. Festival alanındaki stant, ziyaretçilere hem teknolojiyi deneyimleme hem de Hepsiburada’nın sürdürülebilirlik ve lojistik yaklaşımlarını görme imkânı sunacak.

Stand ve deneyimler:

Hepsiburada’nın stant tasarımı, yapay zekâ ile desteklenen uygulamalar ve interaktif oyun alanlarını bir araya getiriyor. Etkinlik alanında yer alacak oyun ve aktivasyon bölümleri, Hepsiburada Premium içerikleri ve A Milli Basketbol Takımı sponsorluğuyla kurgulanmış deneyimler içeriyor. Ziyaretçiler, fotoğraf köşesi, eğlenceli bilgi yarışmaları ve simülasyonlar aracılığıyla marka ile etkileşim kurabilecek.

Stantta ayrıca HepsiJET’in sürdürülebilirlik odağındaki lojistik uygulamaları sergilenecek; bu kapsamda ziyaretçilere gösterilecek elektrikli teslimat aracı ve dinlenme-buluşma alanları, markanın son kilometre gönderilerinde izlediği çevreci yaklaşımı somutlaştıracak.

Yarışma ve ödüller:

Hepsiburada, T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen "Yapay Zeka Destekli Lojistik Anahat Optimizasyonu Yarışması" ile genç teknoloji yeteneklerini bir araya getirdi. Lojistik ve son kilometre teslimatında anahat optimizasyonu alanında yenilikçi modellerin yarıştığı etkinlik, akademisyenler ve Hepsiburada Ar-Ge ekiplerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Yarışmaya Türkiye’den ve yurtdışından 512 takım ve bin 677 başvuru ile yoğun katılım sağlandı. Dereceye giren üç takımın ödülleri, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Girişimci kadınlara yönelik dijital deneyimler:

Hepsiburada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzaladığı "Türkiye’nin Girişimci Kadınları İş Birliği Protokolü" kapsamında bakanlığın TEKNOFEST standında yer alacak. Marka, yıl boyunca düzenlediği "Türkiye’nin Girişimci Kadınları Buluşuyor" etkinlikleri ve danışmanlık desteğiyle kadın girişimcileri dijital ticaret fırsatlarıyla buluşturuyor.

Festival alanında ziyaretçilere sunulacak iki interaktif dijital deneyim öne çıkıyor: "Marka Pusulası" ile katılımcılar kısa sorulara verdikleri yanıtlara dayalı yapay zekâ önerileriyle marka isimlerinden renk paletlerine kadar öneriler alarak kendi marka kimliklerini oluşturabilecekler. "Türkiye’nin Kadın Girişimciliği Haritası" ise Hepsiburada’ya kayıtlı girişimci kadınların 7 bölgedeki öne çıkan kategorilerini ve ürünlerini keşfetmeye olanak tanıyacak.

Hepsiburada’nın TEKNOFEST Güneydoğu katılımı, markanın yapay zekâ, sürdürülebilirlik ve girişimcilik odaklarını bir araya getirerek teknoloji meraklılarına ve girişimcilere somut deneyimler sunmayı hedefliyor. Festival süresince sunulacak uygulamalar ve etkinlikler, ziyaretçilere hem bilgi hem de ilham vermeyi amaçlıyor.

HEPSİBURADA, YAPAY ZEKA TEMELLİ TEKNOLOJİLERİ VE HAYATI İYİLEŞTİREN ÇÖZÜMLERİYLE 30 EYLÜL-4 EKİM TARİHLERİNDE ŞANLIURFA GAP HAVALİMANI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ TEKNOFEST GÜNEYDOĞU'DA YERİNİ ALACAK.