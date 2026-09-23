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Aydın sanayisinde birlik mesajı: Mavi Liste 02 Ekim'e hazır

Gökhan Maraş liderliğindeki Mavi Liste, 02 Ekim'deki Aydın Sanayi Odası genel kuruluna hazır olduklarını ve sektörler arası birlik vurgusunu paylaştı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Aydın sanayisinde birlik mesajı: Mavi Liste 02 Ekim'e hazır

Mavi Liste, Aydın Sanayi Odası genel kuruluna hazır

Gökhan Maraş öncülüğündeki Mavi Liste, 02 Ekim'de yapılacak olağan genel kurula hazır olduklarını açıkladı. Maraş, listenin tek bir sektörün temsilcisi olmadığını, enerji, gıda, otomotiv, tekstil, madencilik ve makine gibi farklı alanlardan sanayicileri bir araya getirdiğini vurguladı.

Çeşitli sektörlerden ortak hareket:

Açıklamada, enerjiden gıdaya, otomotivden tekstile, madencilikten makineye kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren üyelerin Mavi Liste etrafında toplandığı ifade edildi. Maraş, bu yapının seçimin ötesinde Aydın sanayisinde yeni bir beraberlik görüntüsü ortaya koyduğunu belirtti.

Seçim hazırlıkları ve destekler:

Gökhan Maraş ve Caner Çerçioğlu'nun öncülüğündeki hareket, seçime dönük çalışmalarını sürdürüyor; ilanlara göre her gün destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Maraş, 'Mavi Liste, yalnızca belirli bir sektörün veya çevrenin listesi değil; sanayinin çok farklı kesimlerini aynı masada buluşturan bir listedir' sözleriyle adaylık vizyonunu özetledi.

Hazırlıkların son aşamasında olduklarını belirten ekip, 02 Ekim'deki genel kurulda geniş bir katılım ve güçlü bir temsil hedefliyor. Adayların birlik mesajı, Aydın iş dünyasında dikkat çeken bir tema olarak öne çıkıyor.

AYDIN SANAYİ ODASI’NDA 02 EKİM GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAĞAN GENEL KURULA HAZIR OLDUKLARINI...

AYDIN SANAYİ ODASI’NDA 02 EKİM GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAĞAN GENEL KURULA HAZIR OLDUKLARINI BELİRTEN MAVİ LİSTE’NİN BAŞINDA YER ALAN GÖKHAN MARAŞ, "AYDIN SANAYİSİNDE RENK GİDEREK MAVİYE DÖNÜYOR" DEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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