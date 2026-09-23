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Kırşehir'den taraftara birlik çağrısı: tribünde yerini al

Ejderoğlu Kırşehir FK, TFF 3. Lig 4. haftasında Ahi Stadyumu'nda 1964 Silifkespor maçına 'Sen de bilet al' kampanyasıyla taraftarlarını davet etti; bilet 150 TL.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kırşehir'den taraftara birlik çağrısı: tribünde yerini al

Ejderoğlu Kırşehir FK taraftarlara çağrı yaptı

TFF 3. Lig'de mücadele eden Ejderoğlu Kırşehir FK, ligin 4. haftasında sahasında oynayacağı 1964 Silifkespor karşılaşması öncesi taraftarlarına çağrıda bulundu. Kulüp, Ahi Stadyumu'nda takımın yanındaki taraftar sayısını artırmak amacıyla kampanya başlattı.

kampanyanın detayları:

Kulübün başlattığı kampanya, "Sen de bilet al, takımına destek ol" sloganıyla duyuruldu. Organizasyonda maç bileti fiyatı 150 TL olarak açıklandı ve taraftarların tribünlerde yerlerini alarak takımı desteklemeleri istendi.

takımın hedefi ve güncel durum:

Ligin 4. haftasında oynanacak karşılaşmada Kırşehir ekibi, taraftar desteğini arkasına alıp sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. 3. grupta mücadele eden Ejderoğlu Kırşehir FK, geride kalan maçlarda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı ve bu ivmeyi sürdürmeyi amaçlıyor.

Kulüp yetkilileri ve teknik ekip, maç öncesi tribün desteğinin hem moral hem de saha içi performans üzerinde olumlu etki yapacağına vurgu yaptı ve kent sakinlerini Ahi Stadyumu'na davet etti.

TFF 3. LİG&#039;DE MÜCADELE EDEN EJDEROĞLU KIRŞEHİR FK, LİGİN 4. HAFTASINDA SAHASINDA 1964 SİLİFKESPOR...

TFF 3. LİG'DE MÜCADELE EDEN EJDEROĞLU KIRŞEHİR FK, LİGİN 4. HAFTASINDA SAHASINDA 1964 SİLİFKESPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMA ÖNCESİ TARAFTARLARINA DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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