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Manisa'da şerit ihlali faciası: iki kardeş öldü, iki kişi yaralandı

Demirci ilçesinde şerit ihlali yapan aracın kafa kafaya çarpışması sonucu iki kardeş öldü; iki kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 18:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Manisa'da şerit ihlali faciası: iki kardeş öldü, iki kişi yaralandı

kaza nasıl gerçekleşti:

Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Simav yönüne seyir halindeki bir otomobilin şerit ihlali yapması sonucu iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza, Sındırgı-Simav karayolu Söğütçük Mahallesi geçişinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, 10 ZD 808 plakalı aracın sürücüsü Erol Uçar (56) yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle şerit ihlali yaptı ve karşı yönden gelen 06 MGG 62 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya döndü.

can kaybı ve yaralananlar:

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, şerit ihlali yaptığı belirtilen otomobilin sürücüsü Erol Uçar ile yanında bulunan kız kardeşi Nurten Erdoğan (54)'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kardeşlerin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Diğer araçta bulunan sürücü Murathan G. (44) ile yolcu Cihan G. (34) için olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı. Yaralılar, tedbir amaçlı Simav Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

müdahale ve soruşturma:

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla olay yerindeki araçların yoldan çekilmesi sağlanınca trafik yeniden normale döndü.

Savcılık tarafından kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İlk bulgular, kazanın şerit ihlali sonucu meydana geldiğini gösterse de olayın kesin nedeni ve sorumluluk derecesi soruşturma ve incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına uyması ve özellikle karayollarında şerit disiplininin önemine dikkat çekerek, benzer kazaların önlenmesi için sürücüleri tedbirli olmaya çağırdı.

MANİSA&#039;NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN KARŞI ŞERİDE GEÇEREK BAŞKA BİR ARAÇLA...

MANİSA'NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN KARŞI ŞERİDE GEÇEREK BAŞKA BİR ARAÇLA KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN DEHŞET VERİCİ KAZADA 2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ DE YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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